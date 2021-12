A koronavírus-járvány okán a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia ebben az évben sem tartotta meg a hagyományos, minden korosztályt felvonultató évzáró és díjkiosztó gáláját. Az utánpótláscsapatok így külön-külön zárták a 2021-es esztendőt, akárcsak az akadémia vezetői, edzői, illetve dolgozói.

– A vírushelyzet mellett az is befolyásolta ezt a döntést, hogy az őszi, tavaszi rendszerben játszott idény végén, szakítva a hagyományokkal, inkább nyáron tartanánk meg az évadzáró rendezvényünket – mondta Szigeti Imre, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetője. – Ekkor díjaznánk a korosztályok legjobb mezőnyjátékosát, kapusát, gólkirályát, legszorgalmasabb labdarúgóját, így ugyanis egy teljes szezont tudnánk értékelni. A csapatok december tizedikén fejezték be az edzéseket, ezt követően korcsoportonként tartották meg a szezonzárójukat, míg az edzői stáb egy lazább összetartással búcsúzott az évtől.

A minden korosztályt felvonultató Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián több száz ifjú labdarúgó-palánta pallérozódik, akik ebben az évben is számos örömteli pillanatot okoztak edzőiknek és szüleiknek.

– Az egész 2021-es évet tavaszi és őszi szezonra lebontva tudnám értékelni – mondta az akadémia vezetője. – Tavasszal sikerült elérnünk a fő célkitűzésünket, az U14-es és U15-ös csapatunk feljutott az első osztályba, hiszen megnyerték a saját korosztályukat. Így ősszel már magasabb szinten szerepeltek. Ez meglátszott az eredményeinken, hiszen jóval erősebb klubokkal kellett felvenniük a versenyt, emiatt elég vegyes eredményekkel zártuk az őszi idényt. A következő évben szeretnénk előrelépni, a helyezéseken az összes korosztályban javítani. Az előző szezonban három aranyérmet szereztünk, s úgy vélem, hogy ezúttal az U15, U16, U17 és U19-es korosztály számára elvárás lehetne valamelyik dobogós hely megszerzése.

Mint már írtuk, ettől a szezontól kezdve a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működteti a Kaposvári Rákóczi FC jelenleg harmadik ligában szereplő felnőttegyüttesét. Az NB III.-ban egyre több saját nevelésű labdarúgó lép pályára hétről hétre, és a vezetők kiemelt célja, hogy ez a jövőbe is így legyen. Erre garancia Nagy Tamás személye, hiszen a felnőttcsapat vezetőedzője továbbra is betölti szakmai igazgatói pozícióját az akadémián.

– A jelen helyzetben maximálisan sikerült teljesíteni az elvárásokat – tette hozzá Szigeti Imre. – A felnőttcsapat utolsó előtti, Gárdony elleni bajnoki mérkőzésén négy akadémista volt a kezdőben, akik vagy az előző évben öregedtek ki, vagy még most is szerepelhetnének az U19-es csapatban. Ezen felül azt is megemlíteném, hogy több akadémista rendszeresen készül az első csapattal, és pályára is lép bajnoki meccseken.

Fotó: L. R.