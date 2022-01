TEREMLABDARÚGÁS

Mezőcsokonyán másodszor rendezett teremlabdarúgó-tornát a Sportpálya 2004 Egyesület, melyen ezúttal is 15 csapat vett részt. A téli teremlabdarúgó-torna népes közönséget vonzott, a sportcsarnok lelátói zsúfolásig teltek. A megméretésen a fiataloké volt a főszerep, bőven képviseltette magát a tizenéves korosztály is. A mérkőzések többnyire sportszerű keretek között zajlottak, de az új esztendő hozott némi feszültséget a parkettre, így folyamatosan akadt munkája a játékvezetőknek. Ahogy nőtt a tét, úgy sokasodott a fegyelmezetlenségek száma is, de a rendezők kézben tartották az eseményt, és a sportbarátság a pályán is megoldott pár konfliktust.

Az első csoportban a hangzatos nevű Vuvuzela meggyőző játékkal végzett az első helyen, és már ekkor látszott, döntőre készül a csapat. Mögötte a Gold Boys jutott tovább a második helyen, érdekesség, hogy negatív gólkülönbséggel. Harmadik lett a nevét meghazudtolóan sportszerű Tirpák FC, őket követte az AC Nagybajom és az Inazuma. A második csoportban a Sevilla Sekanál lett az első, hibátlan mérleggel, és rengeteg futással. Itt a Ferro FC csíp­te el a második helyet, mögöttük Tilaj, Mezőcsokonya A, és Cefre volt a sorrend. A harmadik ötösben is akadtak kiélezett találkozók, végül a Dream Team futott be az első helyre a maximálisan megszerezhető 12 ponttal, mögötte a Kecelhegy örülhetett továbbjutásnak.

A második helyezettek körmérkőzésén a Ferro magabiztosan hozta mindkét találkozóját, és az elődöntőben is óriási mérkőzést vívott a Dream Teammel. Itt büntetőkkel dőlt csak el a fináléba jutás, hajszállal a Dream Team volt a jobb. A másik ágon a Vuvuzela szintén nagy meccsen verte a Sevilla Sekanált, amely végül a bronzcsatában is alulmaradt a Ferroval szemben. A fináléban látványos támadások jellemezték a játékot, a színvonalas összecsapáson a rutinosabb, gyorsabb Dream Team győzedelmeskedett. Két különdíj is gazdára talált, a gólkirály a győztes együttes csatára, Baranyai Dániel lett 8 találattal, míg a torna kapusának a Vuvuzela hálóőrét, Tompa Lászlót választották a szervezők.



Eredmények



A csoport.

Gold Boys–Inazuma 3–2; FC Vuvuzela–Tirpák FC 4–1; AC Nagybajom–Inazuma 4–1; FC Vuvuzela–Inazuma 8–3; Tirpák FC–Nagybajom 4–0; FC Vuvuzela–Gold Boys 7–1; Gold Boys–AC Nagybajom 2–1; Tirpák FC–Inazuma 6–1; FC Vuvuzela–AC Nagybajom 5–0; Gold Boys–Tirpák FC 4–2. A-csoport végeredménye: 1. FC Vuvuzela 12 pont, 2. Gold Boys, 3. Tirpák FC, 4. AC Nagybajom, 4. Inazuma.



B csoport.

Ferro–Cefre 4–1, FC Tilaj–Mezőcsokonya A 3–1; Sevilla Sekanál–Ferro 3–2; Cefre–FC Tilaj 3–0; Sevilla Sekanál–Mezőcsokonya A 3–1; Ferro–FC Tilaj 3–1; Sevilla Sekanál–Cefre 5–1; Ferro–Mezőcsokonya A 2–0; Sevilla Sekanál–FC Tilaj 5–0; Mezőcsokonya A–Cefre 3–1. A B-csoport végeredménye: 1. Sevilla Sekanál, 2. Ferro, 3. Mezőcsokonya A, 4. Cefre, 5. Tilaj.

C csoport. Kecelhegy–QLR PC Bontó 2–1; Mezőcsokonya B–Takuma Gorenje Sato 2–1; Dream Team–Kecelhegy 6–2; QLR PC Bontó–Mezőcsokonya B 3–1; Dream Team–Takuma Gorenje Sato 5–1; Kecelhegy–Mezőcsokonya B 4–2; Dream Team–QLR PC Bontó 7–3; Kecelhegy–Takuma Gorenje Sato 2–0; Dream Team–Mezőcsokonya B 14–3; QLR PC Bontó–Takuma Gorenje Sato 4–2. A C-csoport végeredménye: 1. Dream Team, 2. Kecelhegy, 3. QLR PC Bontó, 4. Mezőcsokonya B, 5. Takuma Gorenje Sato.

A középdöntőben: Ferro–Gold Boys 4–1, gólszerzők: Németh 2, Papp M., Ágoston; Kecelhegy–Gold Boys 4–3, gólszerzők: Meretei, Zab, Bakó 2, illetve Horváth M. 2, Balog; Ferro–Kecelhegy 2–0, gólszerző: Ágoston 2. Az elődöntőben: Dream Team–Ferro 2-2, büntetőkkel 2–1, gólszerzők: Virágh K., Baranyai, illetve Németh 2; Vuvuzela–Sevilla Sekanál 3–1, gólszerzők: Carlos 2, Horváth F., illetve Tarcson. A 3. helyért: Ferro–Sevilla Sekanál 3–0, gólszerzők: Ferenczi 2, Papp M. A döntőben: Dream Team–Vuvuzela 4–1, gólszerzők: G.: Kuti K., Virágh K., Kuti S., ill. Rákosa.





Fotóillusztráció: Lang R.