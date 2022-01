A Magyar Labdarúgó Szövetség – két esztendő kihagyás után – ismét megrendezi a megyei amatőr válogatottak országos nagypályás tornáját (MAVONT). Az országban négy helyszínen küzdenek meg egymással az együttesek, Somogy a Fejér megyei regionális tornán csap össze Baranya, Tolna, Fejér és Budapest legjobbjaival, a győztes bejut a Balatonfüreden rendezendő négyes döntőbe. Az együttesek kétszer harmincperces félidőket váltanak majd egymással. A végső győztes jogot szerez arra, hogy részt vegyen a 2022/2023-as UEFA Régiók Kupáján. Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága Páli Norbertet, a Balatonkeresztúr SK vezetőedzőjét választotta a válogatott élére.

– Az ellenfelekről nem sok mindent tudok, egy-két játékost megnéztem az MLSZ adatbankjában azért, hogy lássam, kire kell külön készülni – mondta Páli Norbert. – Más megyék is hasonló problémákkal küzdenek, mint én, azaz több együttes is visszarendelte a játékosait, az utóbbi másfél hétben Somogyban kettő is. Összeszámoltam összesen negyvenöt játékossal beszéltem a válogatott tornával kapcsolatban, végül tizennyolcan lettünk. Akik eljönnek, ők átérzik a megméretés súlyát, úgy gondolom, az egy rangot jelent, s nemcsak a labdarúgóknak, hanem az együtteseknek is, ha valaki a megyei válogatottban szerepelhet. Köszönöm mindenkinek, aki elfogadta a felkérést és próbálunk, a keretünkhöz mérten, a lehető legjobb eredményt elérni.

Páli Norbert szerint a január 15-ei időpont nem a legmegfelelőbb, hiszen az amatőr sportolók ekkor szokták elkezdeni a felkészülést, más kérdés, ki az, aki egyénileg is hangol a pontvadászatra. – Ezért nagy kérdőjel, s nem csak nálunk, milyen állapotban érkeznek Székesfehérvárra a focisták – hangsúlyozta. – Volt tervben egy közös edzés még novemberben, mert akkor még úgy volt, abban a hónapban rendezik a tornát, miután elmaradt, a tréning is elmaradt. Nagyon gyorsan jött az új időpont, így már annak is örülök, hogy a keretet össze tudtam állítani.

Rengeteg segítséget kaptak az MLSZ Somogyi Megyei Igazgatóságától, így – mivel kétnapos a megméretés – nem kell hazautazniuk, egy fehérvári hotelben töltik a szombat éjszakát és az étkezésük is megoldott.

Az edző kiemelte, azzal már elégedett lesz, ha pontokat szereznek és minél feljebb végeznek a tabellán. S fontos az is, senki se sérüljön meg.

A Somogy Megyei Amatőrválogatott kerete. Kapusok: László Áron (Csurgó), Horváth Balázs (Nagybajom). Védők: Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Vető Ákos (Nagybajom), Horváth Péter (Nagybajom), Kis Péter (Nagyatád), Fenyvesi Szabolcs (Csurgó), Rituper Roland (Nagyatád). Középpályások: Androsics András (Nagybajom), Weimann Richárd (Nagybajom), Ács-Gergely Gábor (Nagybajom), Pető Tamás (Toponár). Támadók: Kuti Richárd (Somogysárd), Babai Gábor (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár), Holoda Martin (Csurgó), Takács Dávid (Csurgó), Horváth Péter (Nagyatád).

A program. Szombat, 13 óra (Főnix Park): Budapesti Amatőrválogatott–Somogy megyei Amatőrválogatott, 14.45 óra: Somogy megyei Amatőrválogatott–Fejér Megyei Amatőr válogatott. Vasárnap, 9.30 óra (MOL Aréna Sóstó: Baranya Megyei Amatőrválogatott–Somogy Megyei Amatőrválogatott, 12.30 óra (MOL Aréna Sóstó): Somogy Megyei Amatőrválogatott–Tolna Megyei Amatőrválogatott.