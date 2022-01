A szombaton 16 órakor kezdődő összecsapás egyértelmű esélyese a KVK, amelyet azonban hátráltathat a hosszú és kimerítő utazás. Az viszont jó előjel, hogy Damagoj Jajcinovic eltiltása lejárt a Ferencváros ellen, így Surányi László vezetőedző a cívisvárosban már jobban tudja forgatni és frissíteni csapatát, mint az előző fordulóban. Emellett pedig az is jó hír, hogy az előző mérkőzésen már Vindisch Ferenc és Kakstedter Bendegúz is a szakmai stáb rendelkezésére állhatott, így – ha addig nem jön közbe semmi – a legerősebb összeállításában utazhat a Kaposvár, amely kilencedik helyről várja az összecsapást.

A Debrecen igencsak kilóg a sorból, ami az OB I.-es csapatokat illeti, hiszen tizennégy forduló során egyetlen pontot sem szerzett. A DVSE dobott góljai száma sem éri el a százat, így ebben a mutatóban is utolsók, viszont a kapott találatok esetében már a középmezőnyhöz tartoznak. A védekezésük tehát elég stabil, azonban a kaposváriaknak meg kell oldaniuk az előttük álló feladatot. Juhász-Szelei Norberték ezt a második fordulóban is megtették, amikor is hazai környezetben két góllal legyőzték a DVSE együttesét. Ehhez viszont sokkal jobb védekezésre és kapusteljesítményre lesz szükségük, mint a Ferencváros ellen, hiszen a fővárosban 22 gólt is kaptak. A debreceniek viszont minden bizonnyal nem állítják akkora feladat elé Csoma Kristófot, mint az FTC világsztárjai. Klein P.