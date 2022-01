Laski Vivien szinkronúszó edző úgy döntött, hogy más sportolókon is szeretne segíteni, ezért mentáltrénerré képezte magát.



– Úgy láttam, hogy a mai generációnak egyre inkább szüksége van a mentális felkészülésre, megerősödésre és nekem is segít, hiszen a sportolókkal könnyebben együtt tudok dolgozni – mondta Laski Vivien. – Ezért döntöttem úgy, hogy belevágok ebbe.



A mentáltréner lendíti át a versenyzőket a nehéz időszakokon, segít visszaszerezni az elvesztett motivációt, segít az önbizalom-fejlesztésben és a jövőtervezésben is, hogy a sportolók reális célt tűzzenek ki maguk elé, illetve a koncentrációjukat is fejleszti.



– Például, ha egy úszó nagyon nagy időt tűz ki magának, és nem tudja teljesíteni, akkor csökken a motivációja, mivel nem tudja teljesíteni – hangsúlyozta a szinkron­úszó edző. – Ha pedig reálisan megbeszéljük, mi az, amit ő most teljesíteni tud, akkor egy fenntartható motivációja lesz, hiszen a kitűzött, kisebb célokat nagyobb eséllyel tudja megvalósítani.



Egy sportoló könnyedén elveszítheti lelkesedését a sportága iránt. Ha az edző és a versenyző közt kialakul egy konfliktus, mely elfajul, akkor nem fognak tudni együtt dolgozni. Az sem segít a helyzetükön, ha a tréner tűz ki egy magas célt sportolója felé, aki nem tudja azt a szintet teljesíteni, így emiatt is elveszítheti a motivációját. Ezen kívül lelki okok is ide vezethetnek, akár otthon vagy az iskolában történtek zaklatják fel az embert.

– Azt látom a mai világban, hogy lassan már a fizikai teljesítőképesség határán vannak a sportolók, és most jön a mentális készségek kiaknázása, tehát az fog dönteni, ki van ott jobban fejben – emelte ki. – Az úszók ideje között nagyon kicsi a különbség, sokszor az dönt el egy versenyt, kinek nagyobb a mentális ereje. Gyakran az edzések során berögzült hibákat javítjuk ki fejben a sportolókkal – ami az idejüket is korrigálja –, mint például a fejesugrás kivitelezése, helyes kartartással, jó delfinezéssel való időspórolás.



A mentáltrénerek foglalkoznak versenyfelkészítéssel is, Laski Vivientől megtudtuk, sok sportoló azért kereste fel, mert edzéseken jól teljesítenek, versenyeken viszont nem tudják kihozni magukból a maximumot. Ilyenkor megbeszélik a versenyszituációkat, és kidolgoznak egy tervet, hogyan kell felkészülni egy megmérettetésre, s miként nyugtassa le magát valaki, ha túlizgulja a szituációt, erre külön alkalmaznak relaxációs gyakorlatokat.



– Jelenleg összesen kilenc sportolóval foglalkozom, és mindig az adott emberhez alkalmazkodom, tehát van olyan, akinek csupán négy alkalom már elég, de van olyan is, aki hónapokig jár hozzám – fogalmazott a mentáltréner. – Ez attól is függ, hogy a problémájukhoz csatlakozik-e más komplikáció. Az a lényeg, én csupán rávezetem a versenyzőt arra, hogyan tudja a saját problémáit ő maga megoldani.



Egy beszélgetés úgy épül föl, hogy a kliens beszél a trénerhez, és ő eldöntendő kérdéseket tesz fel, amivel a sportoló saját maga jön rá a hibáira, és ő határozza meg azt is, ezeket a problémákat miként fogja kijavítani. Vannak fejlesztő feladatok és kérdőívek is, amivel a tréner jobban megismerheti a „páciensét” és ő is önmagát.



– A célom az volt, amikor újra elkezdtem képezni magam, hogy a mentáltréninggel is segítsek a gyerekeknek, illetve jobban meg tudjam érteni őket – hangsúlyozta. – De nekem is nagyon sokat segített abban, hogy ne csak az edzői részét lássam a munkának, hanem a gyerekek fejével is tudjak gondolkodni. Csoportos mentáltréninget is tartottam, mellyel a csapategységet fejlesztettem, s úgy érzem, elég hatékony volt, hiszen pozitív visszajelzéseket kaptam.



Laski Vivien azoknak ajánlja a sportmentáltrénereket, akik elvesztették a motivációjukat, szeretnének jobban koncentrálni versenyhelyzetben, vagy éppen egy helytelen berögződést kijavítani, esetleg konfliktusuk van az edzőjükkel, vagy csapaton belül nincs összetartás. A csoporton belüli nézeteltérés főleg a csapatsportoknál fordulhat elő, és ez nagyban megnehezíti a közös munkát. A sportolók koncentrációját speciális feladatokkal fejlesztik a mentáltrénerek.