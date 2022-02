A férfikézilabda NB I.-ben szereplő NEKA játékosa, Szeitl László a szintén az élvonalban érdekelt Csurgói KK együtteséhez igazol, tájékoztatott hivatalos honlapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A dél-somogyi klub csapatkapitányára, Szeitl Erikre a térdsérülése miatt közel kilenc hónapos kihagyás vár, így nem sokkal az átigazolási időszak vége előtt gyors megoldásra volt szükség, hogy pótolják az együttes egyik kulcs­emberét. A jó együttműködés jegyében – bár a csurgóiak komoly vetélytársak – a Nemzeti Kézilabda Akadémia elengedte a beállót, aki éppen öccsét helyettesítheti a váratlan helyzetben, írta a neka.hu.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosa, Szeitl László a Telekom Veszprém gárdájában nevelkedett és több NB I.-es klubban is megfordult, míg a 2021/2022-es szezonban a Veszprémi KKFT-től érkezett Balatonboglárra. A hirtelen nehéz helyzetbe kerülő Csurgó megkeresésére a szakmai stáb úgy döntött, hogy elengedi játékosát, akinek extra motivációt jelent, hogy éppen öccse helyett kell bizonyítania. A megállapodás gyorsan megszületett, így a játékos már új klubjánál kezdheti meg az edzéseket.

A Csurgói KK honlapján az alábbi nyilatkozat jelent meg.

– Klubunk ezúton fejezi ki köszönetét a Nemzeti Kézilabda Akadémiának, külön is kiemelve vezetőedzőjüket, Sótonyi Lászlót, hogy az átigazolási időszak utolsó pillanatában sportszerű módon elengedték a játékost – írta a cskk.hu.

A NEKA a 15. fordulóban, szombaton 18 órától az SBS Eger otthonában lép majd pályára. A Csurgói KK-ra is kemény összecsapás vár, hiszen ugyanebben az időpontban a Gyöngyös otthonában játszik bajnoki meccset. MW