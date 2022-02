Még az alapszakasz tizenkilencedik fordulójában találkoztak volna a kaposváriak a hat magyar válogatott játékost felvonultató szombathelyiekkel a somogyi megyeszékhelyen. Mint ismert, az összecsapás napján azonban a vasiak sorozatos megbetegedésekre hivatkozva a találkozó elhalasztását kérték, melyhez a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Versenyirodája hozzájárult, így új időpontban találkoznak a mérkőző felek.

– A szombathelyiek akkor pozitív gyorstesztekkel igazolták a covid-fertőzést csapatuk több tagjánál, amit nem minden esetben követett pozitív PCR-teszt – emlékeztetett Puska Zoltán, a Kaposvári KK ügyvezetője. – A szabály úgy szól, hogy amennyiben a tíz legtöbb játékpercet átlagoló kosárlabdázó közül öt érintett a fertőzésben, akkor lehet kérvényezni a halasztást. Természetesen elfogadtuk a szövetség döntését, ám rendkívül kellemetlen volt mindezt a találkozó napján megtudni. Jó lenne, ha mindez más csapattal nem fordulna elő ismét. Mi a válogatott világbajnoki selejtezői miatti szünet végén, március elején szerettünk volna játszani a szombathelyiekkel, ám már most szombaton pályára kell lépnünk. Több beteg és hiányzó játékos is van a keretünkben, így ezúttal sem tudunk teljes csapattal kiállni, amire a március végi időpontban több esélyünk lett volna.

A két csapat tavaly őszi összecsapásán az esélyesebb vasi alakulat nyert. A Milos Konakov vezetőedző által dirigált Falco remekül menetelt a bajnoki alapszakasz első felében, valamint a Bajnokok Ligája csoportkörben is. A magyar pontvadászatban sokáig bajnoki címvédőhöz méltón veretlenül álltak. Aztán három vereség is becsúszott. A sárga-fekete együttes igen meggyőző, tizenkilenc győzelem és három vereség mérleggel továbbra is vezeti a tabellát. Legutóbb szerdán léptek pályára az Atomerőmű SE vendégeként. A sokkal jobb játékosállománnyal rendelkező vasiak könnyed győzelmet arattak az egyik kiesőjelölt paksiak otthonában.

A kaposváriak két diadal után vereséggel folytatták szerdán a bajnoki alapszakaszt. Nikola Lazics vezetőedző gárdája az Alba Fehérvár vendégeként Hendlein Roland és Quincy Diggs nélkül is méltó ellenfele volt a székesfehérvári alakulatnak. Csak az utolsó fél percben tudta bebiztosítani győzelmét a hazai együttes. A somogyiak kicsivel nagyobb koncentrációval újabb bravúrt érhettek volna el. Erre utalt Nikola Lazics is a meccs utáni nyilatkozatában. A kaposvári vezetőedző elmondta: koncentráltabb játékkal talán meg lehetett volna a győzelem. Harminc pontot kapott csapata az utolsó negyedben, ez pedig eddig nem volt jellemző. A harmadik negyedben jól és a saját ritmusában kosárlabdázott az együttese, amely remekül védekezett, de el is fáradt, és ez kijött az utolsó etapra.

A mérleg ezzel együtt is pozitív maradt, hiszen eddig tizenkét diadalt aratott a kék-fehér gárda az alapszakaszban a tíz vereség mellett és az ötödik helyről várhatja a folytatást. A Falco ellen is lehet esélye a somogyiaknak, ha azt a védőjátékot mutatják be, amely a zsinórban elért öt győzelmet megalapozta. A találkozón nagy szerep juthat a kaposvári szurkolóknak is, akik lelkes biztatásukkal átlendíthetik a nehezebb időszakokon a hazaiakat.

Fontos információ, hogy az U20-as válogatott összetartása miatt elmarad a felnőtt meccs előtti utánpótlás bajnoki összecsapás. Az új időpont február 27. vasárnap, 16 óra, a helyszín a Kaposvár Aréna.