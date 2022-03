Nem számítok könnyű csatára, hiszen Dabason mindig nagyon meg kell küzdeni a bajnoki pontokért. Most sem lesz másként, mert mindegyikünknek szüksége van győzelemre- mondta Borsos Tamás. Ebben az évben nem úgy jönnek az eredmények ahogy szeretnénk, pedig sok munka van mögöttünk . Az akarással és a motivációval sincs gond, de nagyon hullámzó a teljesítményünk és most egy három esélyes mérkőzés következik amiből mi szeretnénk győztesként kikerülni. Szeitl Lacival mérkőzésről mérkőzésre csiszolódunk egymáshoz, jól halad a közös munka. Kell is hogy így legyen, hiszen a jó védekezés az alapja a csapatunk eredményességének és ez most sem lesz másként. Bízunk a hálóőreinkben és abban, hogy a támadásaink is eredményesek lesznek és a találkozó végén mi örülhetünk.

A találkozó szombaton 18 órakor lesz Dabason az Obo Arénában, a sípot a tehetséges fiatal játékvezető páros Altmár Kristóf és Horváth Márton fújja.