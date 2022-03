Eseménydúsan telnek a napok a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE háza táján. Az egyesület sportolói ugyanis nemrég Debrecenben álltak rajtkőre diákolimpián, szombaton a saját rendezésű versenyen bizonyíthattak, míg április kilencedikén, ugyancsak hazai medencében szerepelhetnek az MCM Kupán, ahová ország legjobb uszonyos- és búvárúszóit várják. Az 1.MCM-Diamant Úszóverseny második fordulója során nyolc korosztályban, huszonnégy versenyszámban több mint hétszáz alkalommal rajtoltak el a fiatalok. A szervezők ezúttal is születési évenként rangsorolták a sportolókat, a legkisebb korosztályokban pedig negyedik-hatodik helyezetteket is díjazták egy-egy oklevéllel.

– Ahhoz képest, hogy munkanap volt szép számmal érkeztek az egyesületek és a versenyzők, hiszen megközelítőleg kétszáz úszó állt rajtkőre – mondta Kovács László, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Úgy gondolom, hogy sokan úsztak jó időt, s ez megalapozta azt, hogy jó emlékekkel távoztak Kaposvárról. Egyesületünk a felkészülés közepén jár, s ez a verseny adott egy támpontot az eddig elvégzett munkáról, akárcsak a diákolimpia, ahol több versenyzőnk került döntőbe.

A versenyre jobbára a régió klubjai érkeztek, szám szerint tizenöt, azonban az ukrán-orosz háború miatt Kaposváron készülő ukrán sportolók közül ketten is rajtkőre álltak. Megyénket a rendező Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Kaposvári Úszó SE, a marcali NivoMed Egyesület képviselte, ezúttal is eredményesen.

– Három számban is rajthoz álltam szombaton, ami egy kicsit fárasztó volt a diákolimpia után – mondta Begovácz Péter, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója, aki a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola harmadik osztályos tanulójaként diákolimpiai címet szerzett Debrecenben. Begovácz Péter ezzel kapcsolatban elmondta, jól ment számára a versenyzés, s nagy öröm számára, hogy felállhatott a dobogóra.

– A debreceni diákolimpián egyesületünkből több úszó is rajthoz állt – tudtuk meg Lengyeltóti Istvántól, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE edzője. – Az erős mezőnyben többen is jól szerepeltek, egyéni csúcsot úsztak, de Begovácz Pétert ki kell emelnem, aki két egyéni számban is dobogóra állhatott, ötven méter mellúszásban ugyanis első, míg ötven méter háton harmadik lett.

A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói a szombati versenyt követően már elkezdik a felkészülést az április kilencedikei nemzetközi uszonyos- és búvárúszó viadalra, amelynek szintén Csik Ferenc Versenyuszoda ad majd otthont.

– Sűrű a versenynaptár, az úszóverseny miatt egy kicsit félretettük az uszonyokat, de a következő két hétben újra előkerülnek, s gőzerővel készülünk majd az április kilencedikei megméretésre – tette hozzá Lengyeltóti István.

Az 1. MCM-Diamant Adorján SE 2. fordulójának somogyi dobogós eredményei

200 m vegyesúszás. Fiú W1: 1. Sárközi Szabolcs (KASI), 2. Patakfalvi Áron (KASI). A: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). B: 1. Karnis Kende (Adorján), 2. Roznik Patrik (KASI). C: 2. Ságvári Ádám (KASI). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 3. Begovácz Dániel (Adorján). E: 1. Károly Keve (KASI). W2: 1. Begovácz Péter (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). Lány W1: 2. Halmai Blanka (KASI), 3. Turi Csenge (KASI). A: 1. Virág Emese (KASI), 3. Ötvös Korina (KASI). B: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI). C: 1. Balan Csenge (Adorján). D: 2. Bátori Csilla (KASI). E: 3. Erdélyi Emília (KASI).

50 m gyorsúszás. Fiú W: 3. Sárközi Szabolcs (KASI). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 3. Tigyi Zsombor (Adorján). G: 2. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. Fritz Hunor (NivoMed). H: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Dékány Zalán (Adorján). Lány W: 1. Szántó Réka (KASI), 2. Kardos Eszter (KASI), 3. Bakó Luca (KASI). F: 1. Nagy Csenge (KÚSE), 3. Kis Nóra (NivoMed). G: 2. Rózsás Rebeka (NivoMed), 3. Pilisi Helén (Adorján). H: 1. Dékány Elza (Adorján), 2. Mihalics Petra (Adorján).

100 m pillangóúszás. Fiú A: 2. Kakuk Koppány Zéta (KASI). B: 3. Fehér Erik (Adorján). C: 1. Ságvári Ádám (KASI). W2: Károly Keve (KASI). Lány: W1: 1. Kardos Eszter (KASI), 2. Bakó Luca (KASI). A: 1. Virág Emese (KASI). B: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI), 2. Kovencz Odett (Adorján). C: 2. Inkei Panna (Adorján).

200 m hátúszás. Fiú B: 2. Horváth Barnabás (Adorján). C: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Friss Bálin (Adorján). D: 1. Varga Bence (Adorján), 3. Antalicz Kristóf (Adorján). E: 2. Csordás Roland (KÚSE), Vas András Benedek (Adorján). W2: Antalicz Botond (Adorján). Lány W1: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján). B: 1. Tajti Sára Kata (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adorján), 2 Kurucz Nóra (KASI), 3. Nagy Zsófia (KÚSE). E: 1. Erdélyi Emília (KASI), 2. Kiss Virág Luca (Adorján). W2: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján).

50 m hátúszás. Fiú W: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Kovencz Áron (Adorján). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 3. Tigyi Zsombor (Adorján). G: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 2. Fritz Hunor (NivoMed), 3. György Máté (KÚSE). H: 1. Dékány Zalán (Adorján), 2. Nagy Adrián (KÚSE). Lány W: 2. Szántó Réka (KASI). F: 2. Nagy Csenge (KÚSE), 3. Galambos Dorka Luca (KÚSE). G: 2. Rózsás Rebeka (NivoMed), 3. Pilisi Helén (Adorján). H: 1. Dékány Elza (Adorján), 2. Mihalics Petra (Adorján).

200 m mellúszás. Fiú W1: 1. Patakfalvi Áron (KASI). B: 1. Roznik Patrik (KASI). C: 3. Csapó Levente (Adorján). D: 1. Begovácz Dániel (Adorján). W2: 1. Begovácz Péter (Adorján). Lány B: 1. Antalicz Anna (Adorján). C: 1. Balan Csenge (Adorján). W2: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján).

50 m pillangóúszás. Fiú E: 3. Horváth Barnabás (NivoMed). F: 2. Lipák Benedek (Adorján). Lány W1: 1. Halmai Blanka (KASI), 3. Turi Csenge (KASI). E: 2. Konecsni Lilla (Adorján).

400 m gyorsúszás. Fiú A: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). B: 1. Roznik Patrik (KASI), 2. Karnis Kende (Adorján). C: 1. Ságvári Ádám (KASI), 2. Németh Benedek (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján). W2: 1. Tóth Medárd (Adorján). Lány W1: 1. Győrffy Lili Anna (Adorján), 2. Bakó Luca (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). A: 1. Virág Emese (KASI), 2. Ötvös Korina (KASI). B: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI), 2. Kovencz Odett (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adorján). D: 1. Bátori Csilla (KASI).

200 m gyorsúszás. Fiú E: 1. Károly Keve (KASI), 2. Szabó Zsombor (NivoMed). F. 1. Antalicz Botond (Adorján), 3. Lipák Benedek (Adorján). W2: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján). Lány W1: 3. Antalicz Anna (Adorján). E: 2. Erdélyi Emília (KASI), 3. Konecsni Lilla (Adorján). F: 2. Nagy Csenge (KÚSE).

50 m mellúszás. Fiú W1: 2. Kovencz Áron (Adorján). F: 1. Begovácz Péter (Adorján), 2. Tóth Ádám Attila (Adorján). G: 1. György Máté (KÚSE), 3. Csordás Péter (KÚSE). W2: 1. Nagy Adrián (KÚSE). Lány W1: 1. Halmai Blanka (KASI). F: 1. Tiszperger Szilvia (Adorján), 2. Nagy Csenge (KÚSE), 3. Galambos Dorka Luca (KÚSE). G: 2. Rózsás Rebeka (NivoMed).

100 m mellúszás. Fiú W1: 1. Patakfalvi Áron (KASI). B: 1 Karnis Kende (Adorján), 2. Horváth Barnabás (Adorján), 3. Slemmer Robin (KASI). C: 3. Friss Bálint (Adorján). D: 1. Begovácz Dániel (Adorján), 2. Antalicz Kristóf (Adorján). E: 2. Károly Keve (KASI), 3. Csordás Roland (KÚSE). Lány W1: 1. Halmai Blanka, 2. Boruzs Bianka (KASI), 3. Győrffy Lili Anna (Adorján). A: 1. Virág Emese (KASI). B: 2. Antalicz Anna (Adorján), 3. Kovencz Odett (Adorján). E: 3. Konecsni Lilla (Adorján).

100 m hátúszás. Fiú W1: 1. Vince Marcell (Adorján). B: 2. Fehér Erik (Adorján), 3. Horváth Barnabás (Adorján). C: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Csapó Levente (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján). E: 1. Szabó Zsombor (NivoMed), 2. Horváth Barnabás (NivoMed), 3. Vas András Benedek (Adorján). F: 1. Antalicz Botond (Adorján). G: 1. Fritz Hunor (NivoMed). Lány A: 1. Klettner Hanna (NivoMed). B: 1. Tajti Sára Kata (Adorján). C: 1. Juhász Anna (Adorján). E: 2. Mihalics Hanna (Adorján), 3. Kiss Virág Luca (Adorján). F: 2. Kis Nóra (NivoMed). G: 2. Rózsás Rebeka (NivoMed).

Korcsoportok: A (2008), B (2009), C (2010), D (2011), E (2012), F (2013), G (2014), H (2015 és fiatalabb), W (adott versenyszámban az előzőektől eltérű születésű versenyző).