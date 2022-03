A Kecskemét véget vetett a balatoniak tizenöt bajnokit számláló hazai vereségének, ám Szolnokon sikerült javítaniuk, így optimistán várhatják Szakály Attiláék a Pécs elleni bajnokit, mely hozzájuk hasonlóan a hét tavaszi fordulóban tizenhárom pontot gyűjtött. A siker egyik legfontosabb eleme az lenne, ha szezonban tizenkettedik alkalommal, hazai pályán ötödször nem kapnának gólt a siófokiak, a tavasszal, amikor nem találtak be a piros–feketék, akkor ki is kaptak.



A szó szoros értemében kemény összecsapás várható, a pécsiek gyűjtötték ugyanis a legtöbb piros lapot a másodosztályban, szám szerint hetet. Hasonló kiállítási mutatója csak a Tiszakécskének van a húsz klub közül, ám ők az eddigi huszonhét fordulóban "csak" ötvenkét sárgát kaptak, míg a mecsekaljaiak hatvankilencet. A legutóbbi, otthon elvesztett Vasas elleni bajnokijukat is emberhátrányban fejezték be, ami után edzőjük, Vass László meg is jegyezte, nehezen bírják, hogy létszámhátrányban kell folyamatosan focizniuk... Mivel a balatoniak is szeretik gyűjtögetni a lapokat – nekik is van öt piros és hatvannyolc sárga – vélhetően nem kisasszonyfutball lesz ezen a vasárnap délutánon, finoman szólva több lap várható, mint gól.



A hazaiaknál eltiltás miatt Deutsch, míg a vendégeknél a Vasas ellen pirosat kapó Katona lesz kénytelen kihagyni ezt az összecsapást. A legutóbb hiányzó Futó, Kónya, Tihanyi trióból utóbbi kettő sérült, a korábban a siófokiakkal öt szezon alatt sérülése miatt „csak” hetven bajnokin pályára lépő, nagy bedobásairól is ismert Futó viszont letöltötte eltiltását, így akár játszhat is volt klubja ellen.



A végeredmény szempontjából fontos lehet, hogy ki bírja jobban – fizikálisan és mentálisan – az egy hét alatti három bajnokit. Az előző két fordulóban mindkét együttes kezdője nyolc helyen maradt változatlan, vagyis hasonló arányban spóroltak az energiával a trénerek, igaz balatoni oldalon ebben némi kényszer is volt ebben a keret szűkössége miatt. Minden rosszban van valami jó, hisz az utóbbinak köszönhetően érkezett a Honvédtól a fiatal, tizennyolc éves Kerezsi, aki három bajnokin góllal, gólpasszal lendített az együttesen. Meg kell jegyezni legutóbb Szolnokon nagyon erős kispadja volt a balatoniaknak Horváth Péterrel, Balogh Benitóval, Nikházi Márkkal és Eördögh Andrással. Remélhetőleg bejön Domján Attila edző számítása és ez kamatozni fog a Pécs elleni bajnokin. Különösen a második félidőben kell koncentráltan játszani Jagodicséknek, ugyanis ellenfelük kilenc tavaszi találatából – melyből hármat–hármat a Hegedűs, Adamcsek duó jegyzett – hatot a fordulás után szerzett.