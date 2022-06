– A begyűjtött 23 egységünk 57 százalékát értük el hazai környezetben, szám szerint tizenhármat, amivel szintén csak a kilencedik helyen lennénk a képzeletbeli tabellán, míg az idegenbeli pontok tekintetében egy pozícióval jobb lenne a mutatónk a végső helyezésünknél – tájékoztatott hivatalos honlapján a dél-somogyi együttes. – A bajnokságban átlagosan kicsit több mint huszonöt alkalommal voltunk eredményesek mérkőzésenként, ami a legkevesebb volt a teljes mezőnyben.

A kapott gólok számára már valamelyest büszkébbek lehetnek, hiszen a 27,8 találat a legjobb mutató a bajnoki döntős Veszprém, Szeged páros mögött.

– Érdekesség, hogy a feljavult védelem nem párosult a „keménységgel”, sőt mi több, a tavalyi száznegyvenhárom kétperces kiállításunk száztizenhatra, a tizenkettő piros lapunk pedig három piros és egy kék lapra csökkent le az idei szezonra – írta a cskk.hu. – A lőtt gólok tekintetében bal­átlövőink voltak a „legaktívabbak”, hiszen az első öt legeredményesebb játékosunk között ketten is ezen a poszton szerepelnek. Minden frontot (bajnokság, Magyar Kupa, Európa Liga) figyelembe véve az idén is Mladen Krsmancsics volt a legeredményesebb játékosunk, aki a száztizenhat bajnoki gól mellett kilencet a Magyar Kupában, hetet pedig az Európa Ligában szerzett. Szerb irányítónkat sorrendben Gábor Marcell (99), Mirko Herceg (80), Grega Krecic (72)és Matko Rotim (72) követte.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk kialakult a Csurgói KK szakmai stábja is. A felnőttcsapat szakmai munkájáért vezetőedzőként továbbra is Baranyai Norbert felel majd, akit még októberben, Mariano Ortega távozásakor megbízott vezetőedzőnek neveztek ki. A szakember korábban a somogyi klub saját nevelésű játékosa volt, tagja volt az NB II.-es és NB I/B-s bajnokcsapatunknak is, öt éve pedig már edzőként segíti az együttest. A tréner immáron Skaliczki László mesteredző segítségére is számíthat, hiszen a kiváló szakember szakmai tanácsadóként csatlakozik a klubhoz. A szakmai stábban más változás nem lesz, így Pavlovics Darko marad edzőként, Szabó Imre kapusedzőként, Bakai Levente pedig erőnléti edzőként, míg Gazda Ferenc fizioterapeutaként és gyúróként, Ónodi Andrea gyógytornászként, Dergez Mária és Tátrai Miklós pedig csapatorvosként segíti az együttes munkáját.

A játékoskeretben is akadt változás, hiszen biztossá vált, hogy mindkét balszélső távozik a nyáron, azaz Kerkovits Gyula és Kovacsevics Antonijo sem a dél-somogyi városban kezdi meg a következő idényt. Ketten viszont újra aláírtak, Szeitl Erik két, Szeitl László pedig egy évvel hosszabbította meg szerződését a Csurgói KK-val.



Fotó: Szabados Á.