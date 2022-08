A hagyományos, immár ötödször rendezett nemzetközi Azúr-Császárrét Openen is az időjárás játszotta a főszerepet. Az első napon, pénteken kora délután esőszünetet kellett közbeiktatni, aztán jó háronnegyed órányi kényszerszünet után mind a négy pályán folytatódhattak a csatározások a donneri sportközpontban. A szombati folytatásban – mivel reggel is folyamatosan ömlött az eső – jött a „B” terv, vagyis az Iszák utcai teniszcentrum két fedett pályájára költözött át a mezőny. Aztán – miután végre kisütött a nap – a két szabadtéri pályát is bevonták a rendezők. Így is már este fél tíz körül járhatott az idő, amikor befejeződött az eredményhirdetés.

Az egyéni versenyre egy híján 30-an neveztek, míg párosban az amatőröknél 28, a profiknál pedig 18 párost szólítottak pályára. Román és cseh lábteniszezők is tiszteletüket tették Kaposváron, azonban a szlovákok, az ukránok és a svájciak az utolsó pillanatban visszamondták.

– A labdarúgást remekül kiegészítette a lábtenisz. Korábban még versenyeken is részt vettem, de ma már úgy vagyok ezzel, hogy inkább nézni, mint űzni szeretem – mondta a nézőtéren helyet foglaló idősebb Petrók Viktor, aki jövőre tölti be a 70-et, s anno 85 mérkőzésen szerepelt a Kaposvári Rákóczi csapatának tagjaként az NB I.-ben.

Amúgy a megszerezhető 15 éremből öt került Csehországba, három Romániába, míg hét Magyarországon maradt. A nyílt egyéni versenyt a magyar Fodor Ádám nyerte, míg a nyílt párosban a román Norbert Varo, Andrei Hatiegan összetételű egység, az amatőr párosban pedig a szintén magyar Cziczás Sándor, Fazekas Péter alkotta duó diadalmaskodott. Két éremmel térhetett haza Csehországba Cavid Visvader (ezüst a nyílt párosban, bronz az egyéniben), míg a nyílt párosban aranyat szerző román Norbert Varo egyaránt negyedik lett amatőr párosban és az egyéni versenyben is.

Ám nemcsak a remek, izgalmas és fordulatos meccsek ejtették ámulatba a nézőket. A kaposvári Ametiszt táncosai a szünetekben többször is felléptek, tovább forrósítva a hangulatot.

Az V. Azúr-Császárrét Open nemzetközi lábteniszverseny végeredménye

Nyílt egyéni (29 induló): 1. Fodor Ádám (Magyarország), 2. Alex Sorean (Románia), 3. David Visvader (Csehország), 4. Norbert Varo (Románia).

Nyílt páros (18 páros): 1. Norbert Varo, Andrei Hatie­gan (Románia), 2. David Visvader, Dominik Vesely (Csehország), 3. Michal Bares, Vojtech Holas (Csehország), 4. Tomas Löffelmann, Martin Flekac (Csehország).

Amatőr páros (28 páros): 1. Cziczás Sándor, Fazekas Péter (Magyarország), 2. Tamás Norbert, Teszárik Zsolt (Magyarország), 3. Nyilasi Bálint, Lindner Viktor (Magyarország), 4. Fésű Bulcsú (Magyarország), Norbert Varo (Románia).

A díjakat Pál Tamás szövetségi kapitány adta át.



A kapitány

A kaposvári Pál Tamás – aki játékosként párosban 2010-ben világbajnoki címet szerzett, rá egy évre pedig Európa-bajnok volt szintén hármasban, míg 2010-ben a vb-n, 1999-ben pedig az Eb-n volt ezüstérmes egyéniben, s mintegy féltucatnyi bronzérme van még a különféle világeseményekről – egy év híján másfél évtizede irányítja a magyar női és férfi, valamint a junior férfi (U21) lábtenisz-válogatottat.

– Megéri a sok fáradozás?

– Ha az anyagiakra gondol, akkor egyáltalán nem – mondta az egykori 16-szoros országos bajnok 48 éves Pál Tamás.

– Akkor mégis mi hajtja?

– Hogy mi? Maga a sportág, a lábtenisz szeretete. Nekem erről szól az életem.

– Mit tart a magyar lábtenisz-válogatott szövetségi kapitányaként az eddigi legnagyobb sikerének?

– A veszprémi Lepsényi Boglárka aranymenetelését. Kétévente rendezik a lábtenisz világbajnokságot, s hétszer volt a világ legjobbja a nők között, ráadásul egymás után.

Pál Tamás a Császárrét Openen is pályára lépett feleségével, Kőrösi Evelinnel együtt a párosban. Itt nem feltétel, hogy férfinak csak kizárólag férfi lehet a társa: ha úgy szeretnék, akkor vegyes párosként is szerepelhetnek. Amúgy tíz éve találtak egymásra, s hatodik esztendeje házasok.

Pályára szólították a hagyományos kaposvári lábtenisztorna főrendezőjét, a 2013-ban junior Európa-bajnoki bronz­érmet szerzett Harsányi Ádámot is. Pál-Kőrösi Evelin is ebben az évben könyvelhette el az első rangos nemzetközi medáljait; 2103-ban párosban Európa-bajnok lett, míg a hármas tagjaként bronzérmet szerzett. Miután a szomszédos Csehországban sokkal szervezettebb a lábteniszélet, így már hat éve egy cseh csapatban játszik.