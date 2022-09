Két szempontból is bravúros a HSA NEKA teljesítménye, egyrészt a legutóbbi bronzérmes ellen ikszeltek, másrészt a fürediektől kölcsönkapott Draskovics mellett a folyamatosan sérült listán lévő Kovács Gergőn kívül Tárnoki, Sisa is hiányoztak, de a nap egyik hőse Krakovszki Bence is csak a hetesek idejére ment fel a pályára! Sótonyi edző minderre válaszként elővarázsolta az utánpótlásból a tizennyolc éves Kovács Tamást, aki élete első élvonalbeli bajnokiján rögtön hat akciógólt szerzett és kiharcolt egy hetest! Nem rossz bemutatkozás, még akkor sem, ha a hajrában volt egy–két rossz döntése a pályán, ami végzetes is lehetett volna...

Ez az összecsapás is igazolta, sokat fejlődtek a bogláriak, megerősödtek, pontosabban felerősödtek, amit jól mutat, hogy mindössze huszonhárom gólt dobtak nekik Hornyákék, ami negatív csúcs tőlük a bajnokságban. Ez mindenképp dicsérendő Delyéktől, még akkor is, ha ez még csak az ötödik forduló volt és a nyáron Pedro Rodríguez és Topic személyében 242 gól távozott tőlük.

Ez a masszív védekezés volt a pontszerzés egyik alappillére, melyből Palasics tizennégy védéssel vette ki a részét, közte Szöllősi hetesével. Remekül teljesített, miként a fal is előtte, támadásban pedig az első félidőben a már említett, tizenhatodik percben beálló Kovács volt a legjobb hárommal, csak úgy, mint a fordulás után, szintén ennyivel, ám akkor már Feketével karöltve. Ezalatt a hatvan perc alatt boglári oldalról kilencen is betalálták, ami jó példája a csapatmunkának.

A végig kiélezett, fordulatos találkozón a három gól volt a legnagyobb különbség a két klub között a HSA NEKA javára (17–14), a harminckilencedik percben. Ez négy is lehetett volna, ám Sztraka rontott, majd jött Karai kiállítása és ezeknek is köszönhetően tizenöt perccel a lefújás előtt újra egyenlő lett az állás (17–17). A folytatásban némileg megnehezítették a saját dolgukat az akadémisták Szilágyi két feleséges kiállításával, ám ezt is elbírták ezen a napon, öt perccel a vége előtt Kovács találatával kettővel vezettek (22–20)! A végjátékban hiányzott a rutin Kovácséktól, volt kimaradt ziccer, elkapkodott lövés, eladott labda és előbb Hornyák révén egyenlítettek, majd Kemény lövésével fordítottak a vendégek (22–23). Huszonhat másodperc volt vissza, amikor Sótonyi László időt kért és egy Karaival szemben elkövetett, belül védekezés miatt megítélt időn túli hetessel végül sikerült pontot menteniük tanítványainak Krakovszki Bencének köszönhetően. Volt egy kis izgalom a büntetőnél, hisz nyolc perccel korábban Andó nyerte a párharcukat, ám ezúttal nem remegett meg a fiatal, felnőtt válogatott kerettag szélső keze.

K&H férfi kézilabda liga – 5. forduló

HSA NEKA – Balatonfüredi KSE 23–23 (11–11)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 200 néző. Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende

HSA NEKA: Palasics – Krakovszki Zs., Temesvári 2, Sztraka 2, Papp T. 2, Fekete D. 4, Ács P. 1. Csere: Dely 1, Karai 3, Kovács T. 6, Szilágyi B., Dobi, Krakovszki B. 2 (2). Vezetőedző: Sótonyi László

Balatonfüredi KSE: Andó – Hornyák P. 5 (1), Malinovic 3, Németh B., Vajda 6, Szöllősi B. 3, Bóka 2. Csere: Tóth M. (kapus), Sretenovic 2, Szmetán M., Kemény 1, Szűcs B. 1, Dénes J. Vezetőedző: György László

Kiállítások: 14 perc (8 perc), illetve 8 perc (2 perc)

Hétméteresek: 3/2 (–), illetve 2/1 (1/0)

Sótonyi László: – Ez a mérkőzés megmutatta, hogy fizikálisan és mentálisan is bírjuk a harcot. Voltak olyan helyzetek, melyekből nem jöttünk ki jól, de mégis hátrányból felállva sikerült pontot szereznünk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert öt forduló után hét pontja van a "gyerekeimnek".

György László: – Eléggé hullámzó volt a teljesítményünk. Az első félidőben nem jöttünk ki jól a kapussal szembeni párharcokból, gyakorlatilag öt-hat százszázalékos ziccert is kihagytunk. A második játékrészben ezt a számot lecsökkentettük, de mégis ebben látom a pontvesztést, ami miatt csalódottak vagyunk.