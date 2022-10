Az utóbbi két fordulóban két bravúros diadalt aratott a férfikosárlabda NB I./A csoportjában a Kometa Kaposvári KK. A sort a Falco-Vulcano Energia KC ellen nyitották, a bajnoki címvédő otthonában szinte végig vezettek és megérdemelten hozták el a pontokat a szombathelyi Savaria Arenából. Majd jött a szezonbeli második hazai mérkőzés, amikor is az Atomerőmű SE-t fogadták. A játékosok nagyon fogadkoztak a meccs előtt, pláne azért, mert a nyitány sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerették volna. A Paks ellen aztán, egy a végletekig kiélezett találkozón, sikerült nyerni, igazi csapatmunkával tudták felülmúlni a vasiakat, az összecsapás után hosszú percekig ünnepeltek a szurkolóink, akik nélkül nem jöhetett volna össze a siker.

Ivan Rudez vezetőedző már az idény előtt is azt nyilatkozta, éles szituációban is szerepet fognak kapni a fiatalok, s a mester betartotta ígéretét. Paár Márk például tizenhárom percet töltött a parketten a vasiak ellen és az ifjú tehetség hét pontot – közte egy triplát – dobott, leszedett egy-egy támadó- és védőlepattanót, emellett volt egy szerzett labdája is.

Fotós: Lang Róbert

– Nagyon jó érzés, hogy Ivan Rudez számít rám, bízik bennem és úgy számol velem, s tekint rám, mint egy felnőttjátékosra – nyilatkozta Paár Márk, aki az idén decemberben lesz tizenkilenc esztendős. – Eddig az U20-as együttesben nem is léptem pályára, de a mester azt mondta, hogy a meccsrutin miatt majd ott is szerepet kapott, ám első sorban a felnőtteknél jutok majd szóhoz, s egyre többet. Szerintem tudtam élni a kedden kapott lehetőséggel és ennek nagyon örülök.

Az U20-as válogatott kosárlabdázó nem sokkal a becserélése után kapott egy labdát és azonnal értékesítette is távolit.

– Nem gondolkodtam sokat, ez a feladatom, hiszen dobó vagyok – hangsúlyozta Paár Márk. – A vezetőedző is azt kérte, ha úgy érzem, akkor ne tétovázzak, azonnal dobjak.

A fiatal játékos természetesen a felnőttcsapattal készül, s az együttes minden tagja sokat segít neki.

– Teljes más az edzés a felnőtteknél, sokkal gyorsabbak a tréningek és nem csak fizikálisan, fejben is nagyon elfáradok – hangsúlyozta a sportoló, aki oszlopos tagja volt a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokságon negyedik helyet szerzett U20-as csapatunknak. – Úgy érzem, egyre jobban megy, s ehhez nagyban hozzájárul Ivan Rudez, aki nemcsak a pályán segít sokat, hanem a magánéletben is. A társak is egyenrangú félként tekintenek rám, de tudják, még fiatal vagyok, ezért mindenben támogatnak, és ha kell, segítenek.

A keddi győzelem után nem sokkal már az Oroszlány elleni meccsre hangoltak.

– Maximálisan sikerült felkészülnünk az ellenfelünkből, de még a péntek késődélután is erről fog szólni – emelte ki. – Természetesen az OSE ellen is nyerni akarunk, ehhez szükségünk lesz a szurkolókra is, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a Paks elleni fergeteges buzdítást, s ezután is várjuk őket és mindent megteszünk azért, hogy meg tudjuk hálálni a bizalmukat.