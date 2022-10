Ellenkező előjelekkel várta a két csapat a mérkőzést, hiszem míg a vendégek vereséget szenvedtek a Szolnoki Olajbányásztól, addig ellenfelük legyőzte az újonc Budapesti Honvédot.

Kiválóan kezdték a találkozót a somogyiak, a negyedik percben már 10–2-re vezettek, amikor is a hazaiak mestere időt, majd letámadást kért a játékosaitól. Sebastian Aris bravúros 2+1-e után már tizenegy volt közte, ezután szigorított védekezésén a házigazda és faragott hátrányából, de Aris deszkás triplájával visszaállt a tízegységnyi különbség, mely Tiby hármasával a negyed végére hatra olvadt.

Könyörtelenül kihasználta a Falco KC a második negyed elején a vizitálók hibáit, Ivan Rudez mester magához is rendelte csapatát, mert már csak három volt a differencia a két egylet között. Aris ismét nyakatekert pozícióból vágott be egy hármast, majd még egyet a helyére küldött, Gabric is csatlakozott hozzá, ami ezt jelentette, hogy vissza tudták verni a vasiak egyenlítési kísérletét, de a riválisuk folyton ott volt a sarkukban. Gabric szabálytalanul állított meg egy gyors támadást, amiért sportszerűtlent kapott, s mivel már volt neki egy, ezért kiállították. Még volt vissza közel két perc az első félidőből, szerencsére azonban nem tudott közelebb lopózni a Falco.

Fotó: Lang Róbert

A fordulás után nagy dobópárbaj kezdődött, s ebből a hazaiak jöttek ki jobban, de foggal, körömmel őrizték a minimális előnyünket Hendleinék. A lehető legjobbkor jött Michael Hughes blokkja, valamint Dayon Griffin és Hendlein távolija, hiszen egy kicsit fellélegezhettek és ez azt is jelentette, hogy ötpontos előnnyel vághattak neki az utolsó etapnak. Melynek elején átvették – először, s mint utóbb kiderült utoljára – a vezetést a szombathelyiek, de Krnjajski és Griffin duplájával ismét a kaposváriak álltak jobban, ráadásul az amerikai játékos három büntetőt is értékesített. Ahogy teltek a percek, úgy építettek fel újra a játékát a Kometa, négy perccel a vége előtt újfent tíz volt közte, ám riválisuk természetesen nem adta fel, kijöttek egész pályára és már a labdafelhozatalt is meg akarták zavarni. Az utolsó két percre fordulva 70–78 állt az eredményjelzőn, s innen már nem volt visszaút a bajnoki címvédőnek, így óriási bravúrt vittek véghez Ivan Rudez játékosai, hiszen otthonában győzték le az előző szezon aranyérmesét.

Falco-Vulcano Energia KC–Kometa Kaposvári KK 79–84 (18–24, 22–22, 18–17, 21–21)

Szombathely. Arena Savaria. V.: Papp P., Goda L., Jakab.

A Falco-Vulcano Energia KC: Pot (4), Cowels (8/6), Kovács B. (2), Barac (10), Keller (15/3). Csere: Tiby (12/9), Perl (19/6), Brown (9/3), Sövegjártó (-), Verasztó (-). Vezetőedző: Milos Konakov. Másodedző: Marko Curovic.

Kometa Kaposvári KK:. Aris (17/9), Puska B. (3/3), Griffin (19/9), Gabric (8/6), Hughes (11). Cserék: Krnjajski (12), Paár M. (-), Hendlein R. (8/3), Bogdán B. (-), Csorvási M. (6). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Kiállítva: Gabric a 18. percben.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 2–3, 4. perc: 2–10, 6. perc: 8–15, 8. perc: 11–18, 10. perc: 18–24, 13. perc: 24–29, 15. perc: 28–35, 18. perc: 38–43, 20. perc: 40–46, 22. perc: 45–51, 26. perc: 52–55, 28. perc: 56–61, 30. perc: 58–63, 36. perc: 64–74, 37. perc: 67–77, 38. perc: 70–78,

Az U20-as mérkőzésen

Falco-Vulcano Energia KC–Kometa Kaposvári KK 98–68 (21–12, 30–25, 31–13, 16–18)

Szombathely. Arena Savaria. V.: Esztergályos R., Németh A.

Kometa Kaposvári KK: Halmai D. (29/3), Szőke (9/3), Fehérvári (13/9), Bogdán D. (7), Hajduk (10). Csere: Bogárdi D. (-), Czink L (-), Pucz Z. (-), Yake M. (-), Kárpáti L. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

A Falco-Vulcano Energia KC legjobb dobói: Hansen D. (18/6), Sövegjártó (17/6), Németh B. (15/3), Takács Z. (15/3), Horváth Á. (13/3), Horváth N. (10).

Lejátszotta első mérkőzését az U20-as kosárlabda-bajnokságban a csapatunk, mely a Falco-Vulcano Energia KC otthonában lépett pályára. Már ez első negyed végén kilencpontos előnyt szereztek a hazaiak, melyt öt egységgel toldottak meg a nagy szünetig. A harmadik negyedet is biztosan hozták a vasiak, így még az is bőven belefért nekik, hogy a negyedik etapot megnyertük.

A mérkőzésen kiváló teljesítményt nyújtott Halmai Dániel, aki 32 percet töltött apályán, ezalatt 29 pontot dobott, leszedett öt lepattanót, szerzett három labdát és kiosztott négy asszisztot és volt tíz(!) kiharcolt faultja is. A 39 VAL-pontjával az egész mezőny legjobbja volt.