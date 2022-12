A legutóbb az ősz legnagyobb meglepetést szolgáltatta az újonc HSA NEKA, mely tizenhárom forduló után tizenkét ponttal állt, ezt a teljesítményt tudják most megismételni Sótonyi László edző tanítványai, amennyiben nyernek Budaörsön. Erre pedig minden esélyük meg is van, hisz ellenfelük még pontot sem szerzett az eddigi tizenhárom forduló alatt! Kétszer közel jártak hozzá, Budakalászon azonban egygólos hátrányban Enomoto kihagyta időntúli hetesét (31–30), a HÉP–Cegléd elleni hazai találkozón pedig Khaled Nourelden egyenlítése után a két másodperccel a vég előtt kaptak ki (20–21) az utolsó három percből kettőt emberhátrányban játszva. A legutóbbi fordulóban a Fejér-B.Á.L. Veszprém otthonában buktak alsóházi rangadót, melyen negyven percig jól tartották magukat (24–25), ám végül öttel kikaptak.

A házi góllövőlistát a 22 éves Enomoto vezeti hatvanhárommal, a negyvenegy, illetve negyven gólos, két 24 éves, Khaled és Németh Alex előtt. A bogláriakhoz hasonlóan fiatalokra építenek, Holdosi és a kapus Merkovszki is huszonkettő, Vuleta Matej, illetve Nánási pedig húsz, persze az átlagéletkorban így is bőven a bogláriaké felett van! – Gyors, modern kézilabdát játszik a NEKA, a védekezésre fektetjük a hangsúlyt – mondta Koi Endre , a Pest megyei klub trénere. – Próbáljuk megállítani a támadásaikat, abból könnyű gólokat lőni, vagy akár felállt fal ellen taktikus, jó játékot mutatni.

Ez a találkozó lesz az év utolsó meccse a Farkasoknak, melyen Auer Christopher szerint saját közönségük előtt mindenképpen győzni szeretnének.

A bogláriak is ezt tervezik, szeretnék ők is sikerrel venni az évzárót, melynek egyértelműen ők az esélyeseik. Volt ugyan egy kisebb hullámvölgyük öt – Dabas KC, FTC, Telekom Veszprém, HE-DO B. Braun Gyöngyös, OTP Bank-Pick Szeged – vereséggel, ám a Fejér-B.Á.L. Veszprém elleni hazai sikerrel sikerült ebből kilábalniuk, majd ezt követően, legutóbb hazai pályán a dobogóra pályázó MOL Tatabánya KC együttesétől is pontot tudtak lopni! A hazaiak húsz éves balszélsője Sisa Erhard szerint ennek, a Tatabányával szembeni bravúros egy pontnak, illetve a Balatonfüredi KSE elleninek csak akkor van értéke, ha ezt a budaörsi meccset megnyerik, éppen ezért a szezon egyik, ha nem legfontosabb összecsapása következik számukra. – Futós mérkőzésre számítok, meg kell csinálnunk a visszarendeződést és abból egy kemény védekezést bemutatni, de előre is rohannunk kell – ismertette a siker receptjét Sisa Erhard.

A találkozó után jöhet a téli szünet, a bogláriak legközelebb már csak február másodikán lépnek pályára, Magyar Kupa mérkőzésen Budakalászon, remélhetőleg már közel egy éve sérülés miatt hiányzó irányítóval, Kovács Gergővel a soraikban. Az utóbbi tizenkilenc találkozón lépett pályára, ám így is az együttes házi gólkirálya volt a legutóbbi szezonban 113 találattal.