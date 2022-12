Az első szettben még nehezen szokott hozzá az UTE gárdája a körcsarnok alacsony belmagasságához, így többször is hozzáért a plafonhoz a labdájuk, ez pedig csak a kaposváriakat juttatta előnyhöz. Bár erre nagy szükségük nem volt, hiszen a meccs kezdete óta a kezükben volt az irányítás. Gyimes Zsófia tűnt ki a legjobban a hazaiaktól a rendkívül erős és eredményes támadójátékával, nem tudták megfogni a vendégek. Ő éppen az újpestiektől igazolt Kaposvárra a nyáron. Ám nem lehettek nyugodtak a somogyiak, mert nagyon oda kellett figyelni Camila Hiruela nyitásaira és támadásaira. Az egész mérkőzés alatt öt ásszal járult hozzá csapata pontjaihoz. S bár kiélezett volt az etap, végül a hazaiak játszottak jobban a hajrában és szereztek előnyt.

A folytatásban már jobban tartották a lépést a vendégek, olyannyira, hogy a mérkőzés során először húztak el három ponttal. Egy négy egységnyi újpesti-sorozat után tudtak zárkózni a somogyiak, egyenlítettek is, de hamar visszaállította a különbséget az ellenfél. Vérszemet kapott az UTE, míg a kaposváriak csak hajszolták a pontokat és több hibával is játszottak, nem tudták megfogni az újpestieket, akik végig agresszívak voltak. Továbbra sem volt ellenszere a Kaposvárnak, de nem adták fel, próbáltak felzárkózni, de javarészt a vendégek hibáiból szereztek csak pontot. Ezáltal hátrányból, két játszmát is nyert az UTE.