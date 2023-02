– Szeptember tizenkilencedikén egy edzőmérkőzésen vettünk részt Nagyatádon, ott készültünk az október huszonkettedikei, bajai küzdősportgálára – folytatta Sági Róbert. – Ezen a rendezvénysorozaton már egy jó pár éve versenyzünk, idén egy sportolót tudtunk elindítani, Albecker Barnát. Ő egyhangú pontozással nyert. Ezután a thai box edzőnk, Birics Tamás vett részt a TEK Budo és Küzdősport Gálán, ő szintén egyhangú pontozással nyerte a kategóriáját a 80 kilogrammosok között a csupán 68 kilogrammjával. Decemberben tartottunk egy összetartó edzést egy másik klubbal, a Szigetvár Dozso SE-vel. Szép számmal hoztak harcosokat, harmincöt fölött volt a létszám, és egész jó kis edzőmérkőzések voltak terítéken. December tizenhetedikén Pécsen volt a legutolsó rendezvényünk, a 3. Nagy András-emlékverseny, ott három versenyzőt indítottunk el, Szűcs Barnát, Albecker Barnát és Nagy Andrást. A két Barna győzött, de Nagy András ellenfele minden területen magasabb szintet képviselt, így számára nem jött össze a győzelem. Mindhárom versenyző egy amatőr 0 és 5 kategóriás csoportban indult, és nagyon jól teljesítettek.

Ezután már csak januárban volt a következő versenyük, mégpedig Budapesten tartottak egy jótékonysági küzdőnapot, ahol negyvenöt menetet küzdöttek végig a cél érdekében. Oda mentek hárman a klubunkból, Birics Tamás, Nagy András és Szűcs Barna. Egy sérült kislánynak volt ez a jótékonysági rendezvénye, s több mint kétszázan vettek részt. Hannának végül 2 és fél millió forint gyűlt össze.

A Fightlandben ötven fölötti a létszám, akik állandóan látogatják az edzéseket, s egy másik klub, a kaposvári Kelemen Ryu Ju Jitsu egyesület is az ő edzőtermükben edz. Őket is csapattagoknak tartják, akik szintén népes létszámmal látogatják a tréningeket. Ezen az ágon a fiatalok az övvizsgákon remekelnek.

– Heti kétszer folyik kick-box oktatás, ahogy heti kétszer a thai box is – mondta Sági Róbert. – Jómagam tartom a kick-box edzéseket, edzőkollégám, Birics Tamás pedig a thai box tréningeket. A 7–14 éves korosztályt heti kétszer tudjuk foglalkoztatni.

Egy rendezvényen az, hogy ki kivel mérkőzik meg, az attól függ, hogy éppen egy bajnokságon vagy egy megrendezett gálán vesznek részt a sportolók. Van amikor többet is bunyóznak, mert egyenes kieséses rendszer van, s hogyha az első ellenfelet legyőzik, akkor továbbjutnak a következő ellenfélre, és így tovább egészen a döntőig. A Fight­land Hungarynek két éve és tavaly is volt olyan versenyzője, aki végigment a kieséses rendszerben, mindkettő győzött is. Azokon az edzőmérkőzéseken, amiket házilag rendeztek vagy más klubokhoz mentek, arra törekszenek, hogy minél többen és minél többet küzdjenek a sportolók, mert ez fejleszti őket a legjobban.

– A tavalyi eredményesnek mondható év miatt már három megkeresést is kaptak azok a srácok, akik győztek a legutolsó versenyen – emelte ki a vezetőedző. – Ez viszont egy olyan szempontból kérdőjeles lesz, mert igaz, hozzám köthető a versenyeztetés, de hamarosan megszületik a második gyermekem, így februártól a versenyeztetés olyan szinten állt le, hogy nagyon komoly, akár fél profi szabályrendszereket nem fogunk most bevállalni. Inkább az amatőr rendezvényeket fogja látogatni az egyesület a segédedzőm, Birics Tamás irányításával.