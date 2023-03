A házigazda DEAC két nagy „öregje”, az egyaránt a 35 életévéhez közeledő egykori válogatott Bagics Balázs és a karmester Tóth András nélkül állt fel: őket Remete László és Mészáros Zoltán Imre helyettesítette a pályán.

A nyitó játszmában végig a kaposváriak akarata érvényesült; igaz. a debreceniek sok hibája megkönnyítette a dolgukat. Az első felvonásban – amely mindösszesen csupán negyed oráig tartott – a kubaiak diktálták az iramot. A somogyiaknál Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro volt a pontfelelős, akikkel Almora Nunez Gustavo Lazaro próbálta felvenni a versenyt – inkább kevesebb, mint több sikerrel. A második játékrész is egyértelmű és egyoldalú volt, bár ez négy perccel tovább tartott, s most hét ponttal többet gyűjtöttek. A harnadik, utolsó felvonásban mondhatni megismétlődött az első szett. A befejező felvonás kétség kívül a kubai légiós Quevedoé volt, aki 13 pontjával a mezőny legtermékenyebb játékosa volt. 18–12 arányú kaposvári vezetésnél aztán Iván Bence – aki előtte kiosztott még igencsak két látványos takarót – került a nyitóhelyre, s az 51 percig tartó találkozó végéig ott is ragadt.

A három negyeddöntő közül ez volt a legegyértelműbb és egyben a legrövidebb is. A Fino-Kaposvár szerb mestere, Szlobodan Prakljacsics egyszer sem két időt: inkább hagyta, hogy játékosai kedvükre játszhassanak.

Debreceni EAC–Fino-Kaposvár 0–3 (–11, –18, –14)

Debrecen, egyetemi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Jámbor T., Horváth M.

Debreceni EAC: Mészáros Z. (1), Kiss I. (3), Remete (–), Almora (8), Veres B. (8), Moret (7). Csere: Bán (liberó), Lovas (2), Korbély (–). Vezetőedző: Fodor Antal.

Fino-Kaposvár: Bartunek (3), Quevedo (13), Iván B. (6), Baróti (7), Bögöly (8), Lescay (7). Csere: Bozóki (liberó), Tóth K. (2), Hubicska (1), Donisthorpe (1). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–5, 6–10, 8–15, 9–20, 10–24, 21–25 (15 perc).

2. játszma: 4–5, 6–10, 9–15, 13–20, 16–20, 16–24, 18–25 (19 perc).

3. játszma: 3–5, 7–10, 10–11, 12–15, 14–20, 14–25 (17 perc).

További eredmények: GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE 3–1 (–18, 22, 20, 23); Bp. Pénzügyőr SE–Bp. MAFC-BME 3–0 (15, 20, 13); Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn–Kecskeméti RC 3–0 (22, 15, 22).

Mind a három negyeddöntő 3–0 arányban zárult. A bajnoki elődöntőben a bajnoki címvédő és kupagyőztes Bp. Pénzügyőr SE csapatához utazik majd a Fino-Kaposvár, míg a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika az Extraliga újoncát, a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn együttesét fogadja.