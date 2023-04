Ismét van kaposvári döntős

A második napon is fel tud mutatni A döntős helyezést a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, hiszen Kováts Alex újabb egyéni csúccsal a nyolcadik helyen végzett a férfiak 100 méteres hátúszó számában.

– Úgy terveztem, hogy 0:57 alatt legyen az időm, ami sikerült is, annak ellenére, hogy nagyok voltak a hullámok jól tudtam teljesíteni – mondta Kováts Alex. – Ez nem az én számom, de egy újabb egyéni csúcsot tudtam beállítani. A folytatásban négyszáz vegyesen is szeretnék egyéni csúcsot dönteni, míg az utolsó nap vár rám a kétszáz hát, amire sokat készültünk az edzőtáborokban. Ebben szeretnék nagyot villantani.

Megúszták az olimpiai szintidőt

A kaposvári Virth Balázs tanítványai közül Milák Kristóf és Márton Richárd is olimpiai A szintet úszott 200 méter pillangón, míg Kapás Boglárka világbajnoki szintidőnek és aranyéremnek örülhetett ebben a számban.

– Örülök, hogy sikerült, hiszen az volt a célom, hogy már Kaposváron elérjem az A szintet – mondta az ezüstérmet szerző Márton Richárd – Kicsit viszont csalódott is vagyok, mert szerettem volna jobb időt úszni. Azon viszont meglepődtem, hogy száz méternél még vezettem, hiszen inkább Kristófra jellemző, hogy jól kezdi az első százat. Tesztelni akartam, hogy mennyi marad bennem a végén, hogy fogom bírni és Kristóf elretten-e attól, hogy ott vagyok mellette. Úgy érzem, hogy kihoztam belőle a jó időt.

A Budapesti Honvéd úszóját arról is kérdeztük, hogy Virth Balázs kért-e valami pluszt tőle amiatt, hogy a szülővárosában rendezik az országos bajnokságot.

– Nem volt különösebb kritérium, vagy motiváció, csak annyit mondott, hogy bírjam a végét, akkor induljak meg, de pont akkor sikerült megállnom, az utolsó ötven méteren – folytatta Márton Richárd. – Szerintem egy korrekt úszás volt, ő is így értékelte.

Az országos bajnokságra már olimpiai A szinttel érkező Szabó Szebasztián ezúttal is kitett magáért, s ötven gyorson bezsebelt egy újabb magyar bajnoki címet.

– Helsinkiben sikerült megúsznom az A szintet, így annyira nem vártam ezt az ob-t, de muszáj volt jól teljesítenem, mivel meg akartam védeni a bajnoki címemet, nem akartam átadni ezt a számot másnak – fogalmazott Szabó Szebasztián. – A tervem az, hogy minden nagyobb versenyen 22 másodperc alatt ússzam az ötven gyorsot, mert csak így tudok javulni. Teljesen átálltam erre a számra, mert úgy érzem, hogy ebben találtam meg önmagom. Az olimpián is ez lesz a fő számom, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó eredményt érjek el.

A Győr Úszó SE kitűnő sprintere korábban a vízilabdázott is és Zentán együtt edzett Surányi Lászlóval, a Kaposvári VK jelenlegi vezetőedzőjével, aki több ízben csábította a csapatához.

– Ha nem is kevésen múlt, de valóban volt arról szó, hogy Kaposvárra igazolok, így innét is üdvözlöm Surányi Lászlót – mondta nevetve Szabó Szebasztián. – Élveztem a vízilabdát, úgy gondolom, jól is ment, de hiányzott az úszás, a versenyzés, amikor látom a munkám eredményét és nem a csapaton múlik a jó szereplés. Lehet, hogy az úszás után újra kipróbálom magam a vízilabdában – tette hozzá ismét nevetve.