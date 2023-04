Az ősszel hazai pályán hárommal (32-29) legyőzték az Albát Mavsar tizenegy, Debreczeni-Klivinyi hét találatának és Rajcic tizenkét védésének is köszönhetően, ám ezúttal nem ők az esélyesek. Idegenben ugyanis pocsék mérleget mutatnak, a bajnokságban hétből egyszer, Kisvárdán (26-17) tudtak nyerni még tavaly októberben, azóta bajnoki, Magyar Kupa, Európa Liga találkozókat is beleértve tízszer utaztak és mindössze egyszer, a norvég Molde otthonában győztek. Kétségtelen, hogy ebben voltak vállalható eredmények, de olyan meglepetések is, mint a dunaújvárosi, vagy MTK Budapest csarnokában elszenvedett vereség, illetve a budaörsi döntetlen.

A válogatott hét után nehéz megmondani, hogy a játékosok – Debreczeni-Klivinyi, Papp, Milosavljevic, Rajcic, N’diaye, Abdourahim – milyen formában térnek vissza, hogy áll össze a csapat erre a fehérvári bajnokira, ám az nem jó előjel, hogy a meghívót kapó Papp Nikolett sérülés miatt nem tudott játszani a nemzeti együttesben. Nélküle tovább csökkenne a balatoniak amúgy sem túl nagy esélye az újabb három pontra, de Uros Bregar sem számít egy könnyű meccsre. - Csütörtökön tértek vissza a válogatott játékosok, így tíz nap után edzettünk újra együtt és sérülések is nehezítik a dolgunkat – nyilatkozta a klub honlapján a tréner. - A Fehérvár az előző hetekben kimondottan jó formát mutatott, ezt az eredményeik is igazolják. A válogatott szünet után így egy kimondottan nehéz idegenbeli mérkőzésre számítok.

A balatoniak messze elmaradnak a legutóbbi szezonban nyújtott bajnoki teljesítményüktől, még úgy is, hogy Danyi Gáborral a kispadon pocsékul kezdték azt, ezzel szemben a fehérváriak az elmúlt évek legjobb teljesítményét produkálják! Négy éve nem voltak ilyen sikeresek, amikor huszonnyolc ponttal hetedikként zártak, most hét fordulóval a vége előtt húsznál tartanak, ami néggyel több annál, amennyit a 2021/22-es kiírásban szereztek. Ráadásul mindezt egy meglehetősen fiatal együttessel hozták össze, melyből csak Stosic, Simbatian, Boldizsár, Ohyama, Pijevic idősebb huszonhárom évnél, a legutóbbi Érden nyerő csapatuk (24-20) átlagéletkora 23,3 év volt! - Küzdős, harcos mérkőzésre számítunk a Siófok ellen – nyilatkozta Takó Viktória az Alba boglári akadémiáról igazolt huszonkét és szélsője, aki Stosic és Smbatian mögött a harmadik legjobb góllövő hatvanegy találattal. - Jó játékosai vannak ellenfelünknek, de kemény védekezéssel és gyors támadásokkal szerintem meg tudjuk fogni őket. Úgy gondolom, remek szériában vagyunk és mindent meg fogunk tenni a két pont itthon tartása érdekében.

Az fehérváriakról érdemes megjegyezni, hogy az első félidőket rendszerint nem kezdik jól, a tizenkilenc bajnokiból mindössze hármon – MTK, Dunaújváros, Budaörs – vezettek a szünetben, hogy mégis húsz pontjuk van azt a fordulás utáni teljesítményüknek köszönhetik, a Kisvárda ellen például hatgólos hátrányból csináltak négygólos sikert a második játékrészben! A balatoniak tehát a szünet utáni harmincükre nagyon kell, hogy figyeljenek. - A válogatott szünet után mindenki várta már, hogy újra pályára lépjünk – nyilatkozta Józsa Krisztián a Alba trénere, aki nyártól a Kisvárdát irányítja. - A hazai mérkőzés plusz motivációt jelent mindenkinek. A Siófok nagyon jó csapat, tele minőségi válogatott játékosokkal, akik jól szerepeltek a nemzetközi porondon is. Izgalmas találkozóra számítok, megteszünk mindent.