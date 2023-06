Az idén szeptember 17-én újra megrendezik Bolhón a HSMA (Hungarian Strong Man Association) Erős Ember Dráva bajnokságot, melynek 2019 óta Gorján Gábor a versenyigazgatója, ő gyűjti össze Somogy, Zala és Baranya vármegye versenyzőit.

– Az országban elsőként szeretnék ezen a napon egy junior utánpótlás versenyt is rendezni, illetve egy tömeges Thor-kalapácstartás-rekordot is felállítani – fogalmazott a versenyigazgató. – A lényeg az, hogy ötven ember egy időben ötven kalapácsot tart ki egyszerre. A résztvevők között lenne több általam edzett sportoló, barátok és több diabéteszes is. A rekordnak olyan mondanivalója is lenne, hogy nem számít, milyen bajod, betegséged van, mindig lehetsz fitt és erős, ne szégyelld, ha beteg vagy, ez csak egy állapot.

A feladatok között szerepel majd egykezes súlyzónyomás, egy-egy eszköz 50, 60, de akár 70 kilót is nyomhat, de lesz gumiforgatás, ami nagyon nehéz feladat, s nem csak azért, mert 380 kilogramm egy kerék...





– Összeállt az országban az első junior erős ember csapat, melyet hat kiváló sportoló alkot, ők, az én vezetésemmel, együtt edzenek, de ellenfelek lesznek a szeptember 17-ei versenyen – hangsúlyozta Gorján Gábor. – Ilyen még nem volt soha Magyarországon, de tudomásom szerint a világon sem...

Adódik a kérdés, miként került kapcsolatba a bolhói sportoló az erősportokkal.

– Nyolcéves korom óta cukorbeteg vagyok – fogalmazott a 36 esztendős Gorján Gábor. – Mindig a sport körül forgott az életem, ennek köszönhetően tizenegy évig úgy tudtam dolgozni egy állami cégnél, hogy soha nem is gondolták volna hogy diabéteszes vagyok. A folyamatos edzésnek hála pozitív értelemben figyeltek fel rám, hiszen erősebb, ügyesebb lettem az átlagnál. Sőt, ha nem mondtam senkinek – eszükbe sem jutott–, hogy beteg lehetek. Ezt követően inkább azon csodálkoztak, hogy „betegen”, hogyan lehetek ilyen erős. Gyermekkorom óta egyfajta bizonyítási vágy van bennem hogy több, jobb és erősebb legyek, mint egy átlagember. Sajnos az a tendencia, ha valaki cukorbeteg akkor sajnálják, vagy lenézik és úgy kezelik, neki nem lehet ugyanazon dolgokat végrehajtani, mint egy egészséges embernek.

Gorján Gábor kidolgozott egy edzésmódszert, amit bárhol, bármikor, akár eszközökkel, akár azok nélkül végre lehet hajtani, és ezzel fenntartani egy általános fittséget, melynek segítségével le lehet küzdeni az élet akadályait.

A HSMA Erős Ember Dráva bajnokság versenybírája Darázs Ádám lesz, a győri sportember háromszoros világbajnok erőemelő, ötször kapta meg a Közép-Európa Legerősebb Embere címet, négyszer végzett az élen a Világ Legerősebb Embere Grand Prix-n, az IFSA Világranglistán az előkelő tizedik helyig küzdötte fel magát. Háromszor világrekord ért el kőgolyó emelésben (228 kg), egyszer pedig malomkőnyomásban (140,3 kg). Nehézatlétikában a WTC világkupán az első helyet szerezte meg három számban, a felföldi játékokon nyolcszoros országos bajnok, Európa-bajnoki harmadik helyezett. Ökölvívásban is kipróbálta magát, egy profi mérkőzésén a negyedik menetben győzött. Darázs Ádám kettőezer-tizenhárom februárjában vesetranszplantáción esett át, kivételes orvosi engedéllyel indulhatott ebben az esztendőben a Világjátékokon. A sportember a civil életben versenyszervezéssel foglalkozik, a hazai erős ember és felföldi játékok erőpróbáit szervezi, emellett az IHGF (International Highland Games Federation) európai igazgatója (CEO) és szakkommentátorként is közreműködik.