Július 6-án - startol az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye Balatonfüredről. A rendező Magyar Vitorlás Szövetség közel hatszáz hajót vár, ami nagyjából háromezer sportolót jelent. Az online nevezés már elkezdődött, a verseny előtt egy nappal helyszíni nevezésre is lesz lehetőség. Az idei évben egy különleges, egyedi Nautica póló lesz minden induló jutalma. A Dockyard és a Magyar Vitorlás Szövetség együttműködésének keretében a 2023-as eseménypóló biztosan mindenkinek kiemelt helyet kap majd a gardróbjában. A megnyomott változat a Kékszalag indulóinak kiváltsága, azonban a nyomatlan változat 3 színben is megvásárolható lesz a Dockyard üzleteiben és a webshopon. De nézzük a legfontosabb tudnivalókat.

KÖTELEZŐ A HAJÓREGISZTRÁCIÓ

Kivétel nélkül minden olyan hajót regisztrálni kell az MVSZ VIHAR rendszerében, amellyel a legénység indulni szeretne a versenyrendszerben szereplő versenyeken, ami alól az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj sem kivétel. Sok hajót már regisztráltak, de vannak olyanok is, amelyeknél ez még nem történt meg. A hajóregisztráció lépéseiről a rendező Magyar Vitorlás Szövetség munkatársai készítettek egy tutorialt, ami segítségünkre lehet a regisztráció során. Itt érhető el VIHAR kisokos címmel.

A hajóregisztrációt legkésőbb, a Fehér Szalag GeneralCom nevezésének végéig lehet megcsinálni, ami azt jelenti, hogy a hajóregisztráció legutolsó határideje 2023. június 30. 20:00 óra.

KÖTELEZŐ A SPORTORVOSI ENGEDÉLY IS

A versenyengedély mellett a versenyző sportolóknak előírás a sportorvosi engedély megléte. Amennyiben nem vagyunk biztosak a sportorvosi engedélyünk érvényességében, van lehetőségünk az OSEI online felületen ellenőrizni. A vizsgálat után célszerű jelezni az orvosnak, hogy rögzítse az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) központi rendszerébe, sőt amennyiben a sportágat is megjelöli az orvos, akkor a VIHAR rendszer automatikusan átveszi az információt. De fontos tudnivaló, hogy a lejárati dátum, akkor fog frissülni, hogy ha a korábbi sportorvosi engedély már lejárt.

A verseny előtt, július 5-én a Tagore Medical Centerben helyszíni sportorvosi vizsgálatra is lesz lehetőség, amire előzetesen online vagy telefonon célszerű bejelentkezni. Időpont nélkül is igénybe lehet venni a szolgáltatást, viszont ebben az esetben az egyébként 14 900 forint/fő ár 2000 forinttal emelkedik. A helyszíni sportorvosi vizsgálatról ide kattintva lehet részletesen olvasni.

Hasznos linkek nevezőknek

A sportorvosi igazolás lejáratát az alábbi linken lehet ellenőrizni



Sportorvosi rendelők listája ezen a linken található



A sportorvosi vizsgálatra időpontot pedig az OSEI honlapján, ezen a linken lehet foglalni





RAJTENGEDÉLYES MEGOLDÁS

Ebben az évben is lesz lehetőség olyan személyeknek is versenyezni, akik nem rendelkeznek versenyengedéllyel. Azonban ennek szigorú szabályai vannak, a hajóosztálytól függően előre meghatározott létszámban kell versenyengedéllyel rendelkező hivatalos, felelős személyeknek is a hajón tartózkodniuk. Valamint az is fontos, hogy a legénység létszáma ne haladja meg a hajólevélben szereplő maximális létszámot. A verseny értékelésekor a versenyhajón résztvevő rajtengedélyes legénység „RE” megjelöléssel szerepel az eredménylistán.

A rajtengedély megszerzésének is vannak kritériumai, amikről az alábbi sorokban lehet tájékozódni.

2023. december 31-ig betöltött 17. életév,

a versenyhajó felelős személyének befogadó nyilatkozata (sablon)

a rajtengedélyes sportoló nevére kiállított, a versenyzést engedélyező orvosi igazolás,

a rajtengedélyes sportoló írásos nyilatkozata a versenyre vonatkozó minden szabályozás betartásáról.

55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj

NEVEZÉS

Az MVSZ VIHAR rendszerében, az érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak lehetőségük van leadni előzetesen a nevezést. A külföldi állampolgárok a [email protected] e-mail címre kell elküldeniük a kitöltött nevezési űrlapot.

Személyesen nevezni 2023. július 5-én 11 és 20 óra között lehet, melynek helyszíne a LUA Event's.