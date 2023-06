A volt kaposvári Pázmándi Zsófia 2022 tavaszán a HTI Stars gárdájánál már belekóstolt az észak-amerikai jégkorongba, az előző szezont pedig az Ontario Hockey Academyn töltötte, ahol az U22-es csapatban ponterősen játszott. Úgy érzi, hasznos volt ez az egy év.

– Már az OHA előtt is nagyon szerettem volna Kanadában vagy Amerikában játszani, és izgatottan indultam neki az előző a szezonnak – kezdte Pázmándi Zsófia. – Egy igazán jó évet tölthettem az OHA-ban, rengeteg tapasztalatot és barátokat szereztem. Teljesen más szisztémájú hokit játszanak és másra fokuszálnak a száraz edzéseken is. Határozottan kijelenthetem, hogy sokat fejlődtem, hiszen fizikálisan és mentálisan is sokkal erősebb lettem, de persze a jégen is rengeteg új dolgot tanultam.

A húszéves válogatott játékos a következő szezonban is marad a tengerentúlon: a New York állambeli Plattsburgh egyetemi csapatában folytatja pályafutását. Ez az együttes az NCAA Division III-ban szerepel, itt nincs sportolói ösztöndíj. A Plattsburgh az előző idényt huszonhat győzelemmel és három vereséggel fejezte be, elődöntős volt, ott a későbbi győztes Gustavus Adolphus egyetemtől kapott ki.

– Elsősorban azért is mentem ki külföldre, hogy egyetemre tudjak járni – emelte ki a fiatal jégkorongozó. – A célom az volt, hogy Division I-es csapathoz kerüljek, de sajnos nem voltak olyan lehetőségeim, hogy ezt végre tudjam hajtani. Persze nagyon örülök ennek az igazolásnak is, mert nagyon jó programmal rendelkezik a Plattsburgh és a legsikeresebb csapat a divízióban. És ki tudja, a közeljövőben még bármi megtörténhet.

Az együttest Kevin Houle irányítja, aki 1989 óta dolgozik az egyetemi együttesnél különböző pozíciókban, húsz éve vezetőedző, és korábban volt az amerikai női válogatott másodedzője is. Hogy Plattsburgh jó ugródeszka lehet, arra itt van két példa a közelmúltból: Megan Delay innen jutott el a női NHL-be (National Hockey League), amely egy profi jégkorongliga és a finn ligába, Shannon Stewart pedig a rivális PWHPA ligában, valamint a svéd és a német bajnokságban is szerepelt.

Pázmándi Zsófia elárulta azt is, hogy mit várnak tőle az új csapatában.

– Egy gyors és gólerős játékost kerestek az edzők, úgy gondolják, hogy nagy szerepet tudnék betölteni a csapatban, és nagy reményeket fűznek hozzám – mondta Pázmándi Zsófia. – Megismerhettem már a keret nagy részét is, akik kedvesek es befogadóak voltak már az első perctől kezdve, ahogyan az edzői stáb is. Nagyon várom már mit hoz a jövő és mindent megteszek annak érdekében, hogy a legjobb lehessek, bárhova is sodor az élet.