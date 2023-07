Július elejétől Romániában rendezik az U19-es leány kézilabda Európa-bajnokságot, amelyre természetesen már megkezdte a közvetlen felkészülést a magyar juniorválogatott. A tavalyi ifjúsági világbajnokságon bronzérmet szerző fiatalok azonban az őket szeptember óta irányító Szilágyi Zoltán vezetésével az elmúlt tíz hónapban is rendszeresen találkoztak, és az edzőmeccseknek sem voltak híján.

– Elég nagy volt a mozgás az elmúlt hónapokban, szerettünk volna minél több játékost kipróbálni, minél többeknek lehetőséget adni – kezdte Szilágyi Zoltán. – Részt vettünk tornákon, például Spanyolországban is jártunk, ahol a házigazdák korosztályos csapatával mérkőztünk meg. Az együttes magja állandó, de vannak olyan posztok, ahol számos játékost néztünk meg. Jól összekovácsolódott csapatról beszélünk, amelynek valamelyest az érettségi időszak megnehezítette a felkészülését; emiatt nem sok olyan edzésünk volt, amikor teljes létszámmal dolgozhattunk. Ezzel persze nincs semmi baj, alkalmazkodtunk a helyzethez. Egyre jobb formába lendülnek a fiatalok, elsajátítják azokat az elveket védekezésben és támadásban is, amit szeretnénk; jó úton haladunk, remélem ugyanígy fejlődünk majd a folytatásban is.

– Június végén rendezték az utolsó érettségiket, innentől pedig már teljesen az Eb-felkészülésre koncentráltunk. A csapat magja sok éve együtt dolgozik már, így kimondottan jó a hangulat a táborban – tette hozzá a NEKA 18 éves játékosa, Varga Emília, aki a következő évadtól Mosonmagyaróváron bizonyíthat.

Farkas Júlia viszont marad Győrben, a bajnokcsapatnál a folytatásban is számítanak rá.

– Őszintén szólva már nagyon vártam, hogy újra együtt dolgozzunk a lányokkal, az utóbbi két évben is közösen töltöttük el a nyarat, ami mindig remek élmény – emlékezett vissza az ETO irányítója. – Az új stábbal hamar összeszoktunk, jól megy a közös munka; az Eb kezdetére készen állunk majd.

Simon Petra is klubot vált a nyáron, ő egy év kölcsönjáték után tér vissza a FTC-Rail Cargo Hungaria együtteséhez. A fiatal a csoportbeosztásról is nyilatkozott az Utánpótlássportnak: a magyar csapat a norvégokkal, a franciákkal és a szerbekkel került egy négyesbe.

– Nehéz csoportba kerültünk, de az elsődleges, hogy csoportelsőként jussunk tovább – mondta Simon Petra. – Ha ilyet kijelenthetek, akkor pedig a végső célunk, hogy veretlenül nyerjük meg az Európa-bajnokságot.