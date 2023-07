A házigazda magyarok élnek a lehetőséggel, azaz maximális létszámú csapatot indítanak; a leányoknál és a fiúknál is – kötött- és szabadfogásban – a 10–10 súlycsoportban összesen egy híján 40 versenyzőt neveztek. A magyar csapat a kontinens-viadalra Kaposváron a Klebersberg Kollégium tornacsarnokában készült.

– Ez a korosztály nem igazán tartozik az erősségünk közé. Talán majd jövőre, de inkább két év múlva már mi, kaposváriak is érdekeltek leszünk reményeink szerint az U15-ös Európa-bajnokságon – egészítette ki mondandóját Takács László.

Amúgy nagy nevekből abszolút nincs hiány. Eljött Kaposvárra Bacsa Ferenc és fia, Péter is – előbbi az olimpiai aranyérmes Lőrinc Tamás és ezüstérmes öccse, Viktor (nevelő)edzője volt, míg utóbbi egykori négyszeres bajnok, a Magyar Birkózó Szövetség ügyvezető alelnöke. Találkoztunk Ritter Árpáddal is, aki két Európa-bajnokságot is nyert, de van neki egy világbajnoki ezüstje és (ugyancsak két) Eb-bronza, a két fogásnemben pedig összesen 11 alkalommal volt országos bajnok. Most tehetséges leányát, Sophiet – aki serdülő létére előtte az U17-es korosztályban szerzett Európa-bajnoki címet a horvát fővárosban – trenírozza. A Eb-t délután Szita Károly, Kaposvár polgármestere nyitotta meg, s részt vett rajta Hegedűs Csaba, aki anno még 1972-ben Münchenben a századik magyar olimpiai aranyérmet vehette át.