A férfikézilabda NB I.-ben szereplő Csurgói KK elnöke, Varga János nyilatkozott a klub honlapján az elmúlt szezonról, valamint a játékoskeret kialakításáról. A feledhető 2021/2022-es szezon után azt mondta az egyesület első embere, hogy szeretné, ha visszakerülne a helyére a csapat, azaz közvetlenül az élmezőny mögé.

– Ez többé-kevésbé szerintem sikerült, a hatodik hely mindenféleképpen jónak nevezhető, főleg az elmúlt szezon nehézségei után – fogalmazott Varga János. – Ugyanakkor még mindig motoszkál az emberben, mi lett volna, ha nincsenek a mi hibáinkból elhullajtott pontok, hiszen mindössze két egység volt a lemaradásunk a még vonzóbb ötödik pozíciótól, ami kétségtelenül a bravúr kategóriába tartozott volna. Azt lehet mondani, hogy a végén szerencsénk volt, de ha megnézzük, hogy az ősz után a negyedik helyen fordultunk és szinte végig ott voltunk az első hat hely valamelyikén, akkor kijelenthető, hogy megérdemeltük. Az előttünk lévő csapatoktól összesen három pontot tudtunk szerezni, ami nem sok, de nem éreztem távolinak a Balatonfüredet vagy épp a Fradit. Ilyen csapatokkal ugyanakkor csak akkor tudunk végig versenyben lenni, ha nincsenek olyan kisiklások, mint amiket helyenként tavasszal mutattunk.

Az elnök szerint egyértelműen javítaniuk kell a helyzetkihasználáson, és több poszton elmaradtak az elvárható szinttől. Mindenkinek bele kell tennie a „közösbe” a saját maximumát, téthelyzetben fel kell vállalni a felelősséget, hiszen, ha ezt csak kevesen teszik meg, akkor egy végjátékban nem sok esélyük lesz, pontosan tudni fogják ugyanis az ellenfelek, kikre kell figyelni. Ezt sajnos tapasztalták is.

Szinte kivétel nélkül fiatal játékosok érkeztek a nyáron, a legidősebb új igazolás mindössze 24 éves. – Tény, hogy sok-sok évvel fiatalabbak az érkezők, mint a távozók – hangsúlyozta. – Ez ugyanakkor jól is elsülhet, hiszen Grega Krecic esete ismét megmutatta, hogy lehet innen komolyabb csapatba igazolni. Sokat várok az érkezőktől, éppen ezért bizakodó is vagyok.

Faragni azonban nem sikerült a külföldi játékosok számán. – Már kevésbé foglalkoztat ez a kérdés, évekkel ezelőtt meghoztuk azt a gazdasági döntést, miszerint az újonnan érkező játékosok nem lehetnek drágábbak, mint a távozók, valamint a keret harmadában maximalizáltuk a külföldiek számát – tette hozzá. – Előbbit azóta is tartjuk, így a szakmai stáb pontosan tudja, mennyiből gazdálkodhat, illetve a meglévő játékosok közül ki, mennyit „ér” neki a teljesítménye alapján. A külföldiek száma beállt egy ideje az elvárt öt-hatra, amin jó lenne persze faragni, de amíg egy külföldi bajnokság gólkirály szélsője szinte NB I./B-s fizetésért érkezik, valamint az öt legeredményesebb játékosunk között több éve legalább négy külföldi van, addig csökken a motiváció ebben a kérdésben.

Varga János az előttünk álló szezonról szólva kiemelte: tartja azt, amit korábban már többször is hangsúlyozott, azaz elsősorban nem helyezésekben gondolkodnak, sokkal inkább az adott teljesítményben. – Végezzünk bármelyik helyen, de az idény végén mondhassuk el, hogy kiadtuk magunkból a maximumot és azok a csapatok, akik megelőztek, igenis jobbak voltak nálunk – húzta alá. – Játsszunk élvezhető meccseket, ahol a szurkolóink azt látják, becsülettel küzdöttünk, legyen bármi is az eredmény.