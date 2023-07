Címvédőként indult a horvátországi Slavonski Brodban, a Száva folyón rendezett maratoni korosztályos (ifjúsági, U23-as és felnőtt) kajak-kenu Európa-bajnokságon Szerafin Zsófia, s bár a csütörtöki előjelek nem voltak túl biztatóak, a Kaposvári Vízügyi SC sportolója ismét a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

– Csütörtökön a short race-en, ami 3,6 kilométer, állt rajthoz Szerafin Zsófia, s egy iszonyatosan peches sorsolással a folyó közepéről kellett indulnia – nyilatkozta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője, aki csapatvezetőként kísérte el a válogatottat a kontinensviadalra. – Azaz a folyó túl oldaláról át kellett jönnie, s az időjárás sem volt kegyes az résztvevőkhöz, hiszen harminchat fok volt, ami a vízen sokkal többnek tűnt. A versenyzőnk végül „csak” egy ötödik helyet tudott elérni, ami maximálisan egy jó eredmény, de mi kicsit értetlenül álltunk a történtek előtt. Hiszen csúcsformában érkezett az Eb-re Zsófi, aki azt mondta a futam után, teljese kipukkadt, mire áttért erre az oldalra; nem gondoltuk volna, hogy ennyire folyik a Száva közepe. A dán Mads Pedersen nyugtatta meg, hogy semmi gond, ő is csak a harmadik helyet tudta megszerezni, s őt is nagyon megviselte az oldalváltás, pedig száz-százötven méterrel szokta nyerni ezt a távot. Úgy tűnt, a világsztár szavai jó hatással voltak a sportolónkra.





Pénteken, a tizenkilenc kilométeres megméretésre, aztán már sokkal szerencsésebben alakult a sorsolása és a hőmérséklet is eset körülbelül tíz fokot.

– A jobb szélről indulhatott, s zseniálisan oldotta meg a feladatát – hangsúlyozta Faludy András, Szerafin Zsófia edzője. – Kiválóan rajtolt, aztán megbújt az első négyben, a futószakaszoknál viszont mindig ő volt elöl, s ő is nyerte meg azokat. Az utolsó futásnál aztán végleg eldöntötte a versenyt, messze ő volt a leggyorsabb a mezőnyben és körülbelül egy kilométerrel a vége előtt ledobott magáról mindenkit. Az 5000 méter aktuális világbajnokát, Greta Rosert – aki a csütörtöki etapot nyerte – is magabiztosan múlta felül. Zseniális versenyzést mutatott be Zsófi, hibátlanul tette a dolgát, amit megbeszéltünk, azaz a vízen csak megbújik, pihen, had higgyék a többiek, hogy formán kívül van, s ezt a taktikát teljesen „megette” a mezőny.

Megtudtuk, Szerafin Zsófia pénteken este utazik haza családjával Horvátországból Kaposvárra, Faludy András csak vasárnap este, hiszen a magyar válogatott csapatvezetőjeként megvárta az utolsó versenyszámokat is.

– Most Zsófi kap egy kis pihenőt, aztán átbeszéljük a további programot – emelte ki a Kaposvári Vízügyi SC edzője. – Lesz még egy maratoni kajak-kenu világbajnokság, de nagyon hosszú szezonok vannak a háta mögött és közösen el kell döntenünk, indul-e a vb-n, mert nagy terhelést kapott, mely alaposan lefárasztotta, s ő sem gép, és ráadásul még nagyon fiatal.