A covid - mint minden más harcművészetet - a kung fu ezen ágát is visszavetette, de sikerült rendezniük a sorokat, amit a táboruk idei népszerűsége is igazol. - Széles a skála, a kezdők ugyanúgy itt vannak velünk, mint azok, akik húsz-harminc éve űzik ezt a harcművészetet – nyilatkozta a Gausz Tamás a tábor szervezője, aki mint mondta Máday Norbert mellett ezúttal is velük van még Szél Gábor, nyolcadik fokozatú mester is. - Napi két edzés szerepel a programban, mely mellett jut idő másra is.

A Wing Tsung az egyetlen harcművészet, amit egy (apáca)nő hozott létre, a gyakorlása nem igényel testalkatot, nem az erőre épít, hanem inkább „technikai módszerekkel” old meg egy-egy helyzetet. Hazánkban Gausz Tamás szerint – kecskeméti központtal – mintegy nyolcvan klubjuk van, Somogyban is jelen vannak, Kaposváron Balázs Adorján vezetésével.