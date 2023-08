Rutinos rendezői gárda fogadta a diákokat, akik már a harmadik éve rendeznek ilyen tábort.

Az első nap az atlétikáé volt a főszerep: 20 méter síkfutás, 10 méter gátfutás, távolugrás, magasugrás, kislabdahajítás. Délelőtt a technikát gyakorolták a gyerekek, délután pedig Mini világbajnokságot rendeztek.

A következő nap a Dráva Völgye Sportcsarnokban töltötték a napot a gyerekek, ahol ezúttal a labda volt a főszereplő. Kézilabda, labdarúgás és tollaslabda. A technikai elemek mellett az alapjátékok (zsámolylabda, labdás fogók, labdavezető fogók) is terítéken voltak. Délután váltóversenyt is rendeztek.

A harmadik napon a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban úszás és vízijátékok voltak a programban. A nagyobbak az uszodában gyakoroltak, majd versenyszerűen úsztak. A merülési gyakorlat sem maradhatott el, valamint a vízalatti úszást is gyakorolták. A legkisebbekkel a tanmedencében foglalkoztak.

A negyedik nap egy kerékpártúra keretében Kastélyosdombóra bicikliztek, mely összesen huszonnyolc kilométer. Ügyesek és kitartóak voltak a gyerekek. Aki nem tudott kerékpározni azt kisbusszal vitték ki. Kastélyosdombón, az Ökomenikus Központban az élménypark nyújtott sok-sok mozgáslehetőséget, valamint a Futsal labdarúgópálya. Villám bajnokságot is rendeztek öt csapat részvételével. A csocsó, a teqball is népszerű volt.

A zárónapot kötélhúzással indították, majd a barcsi strandon voltak, ahol az úszás és fürdés mellett a lábtengó alapmozgásaival ismerkedtek a gyermekek.

A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt célja, hogy minél többen, minél többet mozogjanak, sportoljanak. A barcsi táborban, az öt fő mozgással együtt (atlétika, kerékpározás, kézilabda, labdarúgás, úszás) tizenhét mozgásformát gyakorolhattak a résztvevők.

Az életmód javítása érdekében interaktív előadást is tartottak az energia egyensúly (helyes táplálkozás), a társas kapcsolatok (család, közösség, jó és rossz tulajdonságok), egészséges környezet (veszélyes hulladékok) témakörben. Az utolsó napon a digitális világot is érintették, tabletek segítségével qr-kóddal az egész heti programot is feldolgozták.