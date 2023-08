Példátlannak minősíthető az ifista úszók idei ob-ja: korábban rendre tavasszal harcoltak meg a korosztályos magyar bajnoki érmekért, ebben az évben először viszont minden más versenyük után, a szezon augusztus eleji befejezése gyanánt következik számukra az országos bajnokság 50-es medencében.

A Debreceni Sportuszodában zajló ob szerdától szombatig tart, amelyen nem csupán a 17–18 éves fiúk és a 16–17 esztendős lányok ugranak vízbe, hanem a fiatalabb utánpótlás-korosztályok legjobbjai is. Utóbbiak pedig akár meglepetést is okozhatnak és a serdülőkorúak legyőzhetik az ifjúságiak legkiválóbbjait is akár. Igaz, ehhez nagyot kell úszniuk, de nem lenne meglepetés, ha például a lányok 400 méteres vegyesúszó-viadalát az a Jackl Vivien nyerné, aki – a mezőny legfiatalabbjaként, 14 és fél évesen – aranyérmet szerzett a július eleji, belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságon.

A belgrádi dobogósok ezen a héten a cívisvárosban, itthoni környezetben gyarapíthatják tovább dicsőséglistájukat országos bajnoki címekkel, mert az aligha kérdéses, hogy az Eb-n parádézók az ob-n is főszerepet akarnak és minden bizonnyal fognak is játszani.

Még akkor is, ha netán a csúcsformájukon többnyire túljutottak, ahogy valamivel gyengébb időeredmények is elegendőek lehetnek azok számára, akik utánpótláskorú kiválasztottként megmutathatták magukat a július végi, fukuokai felnőtt-világbajnokságon, de hazatérve, kevés pihenővel a hátuk mögött vállalják az indulást a debreceni ob-n is.

Jó lenne látni a bajnokságon a belgrádi aranyérmesek mindegyikét, így Jacklon kívül a 17 évesek nagy formátumú alakjai közé tartozó szegedi Pádár Nikolettet, aki a 400 gyors megnyerése előtt sorozatban harmadszor diadalmaskodott 200 gyorson. A tavalyi második hely után Komoróczy Lora ezúttal ifi-Európa-bajnok lett 50 háton, majd 100 méteren is, Molnár Dóra pedig 200 háton védett címet. A fiúk legfőbb siker­embereként Magda Boldizsár 100 gyorson állhatott fel a dobogó felső fokára Belgrádban.

Szóval közülük bárki startoljon is Debrecenben, elvárás lehet tőlük az elsőség idehaza is, miként nyilván saját maguktól is elvárják, hogy fő számaikban „aranyosan” szerepeljenek.

A minél jobb helyezés értékes segédpontokat jelent a klubok egymás közötti eredményességi versenyében, másfelől a debreceni erőpróbát követően nagyjából egy hónapos nyári szünet, az úszóknak is kijáró gondtalan vakáció vár rájuk. Hogy aztán szeptemberben újrainduljanak az edzések, a kemény felkészülés az újabb versenyidőszakra.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolát több úszó is képviseli. Az első nap előfutamain a legjobb idővel jutott be a 200 méteres férfi vegyes döntőjébe Kováts Alex, valamint a hetedik idővel az 50 méteres hátúszásban is érdekelt lesz. A 100 méteres férfi gyors fináléjában pedig Harsányi Mátyás és Kakuk Koppány is egyaránt vízbe ugrik, a női számban Pálca-Juhász Emese a B döntőben lesz érdekelt. Az 1500 méter női gyors számában Király Flóra a kettes pályáról indulhat majd.