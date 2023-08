A harmadik vonalban kilenc együttes – Berzence SE, Csokonyavisontai KSE, Iharosberényi Spartacus SE, Karád SC, Koppányvölgye FC, Mike FC, Osztopán SE, Szabás SE, Zamárdi Petőfi SE – feszül egymásnak. A bajnokság szeptember harmadikán rajtol majd el.

Az első forduló párosítása. Szeptember 3., 16.30 óra: Mike FC–Berzence SE; Szabás SE–Osztopán SE, Iharosberényi Spartacus SE–Csokonyavisontai KSE, Koppányvölgye FC–Karád SC, a Zamárdi Petőfi SE szabadnapos lesz.

A negyedik vonal északi csoportjában tíz, míg a déliben tizenegy együttes lép majd hétről hétre pályára, s a pontvadászat a szeptember másodikai hétvégén rajtol. Északi csoport, résztvevő csapatok: Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok, Ádándi KSE, Andocs KSE, Balatonberényi KSE, Balatonendrédi Haladás FC, Balatonújlaki SE, BBSC Balatonboglár, Mernye KSE, Somogybabod SE, Visz Dél-Balaton FC.

Az első forduló párosítása. Szeptember 3., 16.30 óra: Ádándi KSE–Somogybabod SE; BBSC Balatonboglár–Balatonújlaki SE; Andocs KSE–Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok; Balatonendrédi Haladás FC–Balatonberényi KSE; Mernye KSE–Visz Dél-Balaton FC.

Déli csoport, résztvevő csapatok: Kapostáj Zimány SE, Babócsa SE, Csököly ÖSE, Gyékényes SE, Homokszentgyörgy SE, Inke Villtek SE, Kaposújlak SC, Mezőcsokonya SE II., Ötvöskónyi KSE, Somogyszili SE, Somogyszobi VSE.

Az első forduló párosítása. Szeptember 2., 16.30 óra: Kaposújlak SC–Somogyszobi VSE. Szeptember 3., 16.30 óra: Somogyszili SE–Ötvöskónyi KSE; Inke Villtek SE–Gyékényes SE; Homokszentgyörgy SE–Mezőcsokonya SE II.; Kapostáj Zimány SE– Csököly ÖSE.

Az első osztályban az előző kiíráshoz képest mindössze egy változás van, az FC Barcs feljebb lépett egyet, így a legfelsőbb osztályban méreti meg magát. A másod­osztályban több változás is történt, a bajnok Mezőcsokonya és a második helyezett Kaposmérő SE is maradt, ám az FC Barcs vállalta a kihívást. A Balatonberény jelezte, hogy egyéb okok miatt csak a negyedik vonalban tud elindulni, s mivel az előző kiírás utolsó helyezettje, a Karád kiesett, ezért a harmad­osztály bajnoka, a Nágocs, a második helyezett Somogyvár és a harmadik Balatonszárszó is itt kezdi meg a 2023/2024-es szezont.