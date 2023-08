Az utolsó negyedben vendég részről Mokánszki pontozódott ki, a Váradi-csapat pedig szép csendben átlépte a húszpontos küszöböt (77–57). A találkozó hajrájában a fiataloktól több szép megmozdulást is láthattunk, Antalics végül tizenkét pontig jutott. Ezen az estén kivétel nélkül mindenki játéklehetőséget kapott, így egyaránt értékes perceket tölthetett a pályán Fehérvári és Matthew. A Kaposvári KK főként a második félidőben mutatott hatékonyabb védekezésének köszönhetően végül magabiztos győzelmet aratott (90–67).



Felkészülési mérkőzés

Kometa Kaposvári KK–Pécsi VSK-VEOLIA 90–67 (20–17, 21–18, 24–14, 25–18)

Kaposvár Aréna: 450 néző, V.: Farkas Gábor, Farkas Péter, Szecsődi Richárd.



Kometa Kaposvári KK: Halmai Dániel (4), Krnjajszki Borisz (16/3), Puska Bence (3/3), Bogdán Benedek (5), Fazekas Máté (16). Csere: Josh Cunningham (6), Paár Márk (5/3), Szőke Bálint (6/3), Yake Mattehew (-), Derek Jackson (3), Fehérvári Gergő (-), Milos Koprivica (12), Remy Abell (2), Antalics Dániel (12), Hajduk Attila (-). Vezetőedző: Váradi Kornél.

Pécsi VSK-VEOLIA: Frank Áron (9/6), Biró Olivér (13/3), Plézer Gábor (16/6), Horti Bálint (5), Németh András (2). Csere: Mokánszki Máté (6), Ravasz Márk (-), Antóni Csanád (8/6), Molnár Mátyás (3/3), Ognjen Micovic (4), Radó Ádám (1), Harka Szabolcs (-). Vezetőedző: Srecko Sekulovic.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–10. 7. p.: 11–14. 14. p.: 27–28. 16. p.: 35–30. 20. p.: 41–35. 22. p.: 43–35. 25. p.: 55–44. 28. p.: 62–49. 30. p.: 65–49. 33. p.: 72–53. 36. p.: 79–61. 38. p.: 87–64. 40. p.: 90–67.



Mestermérleg

Váradi Kornél (vezetőedző): – Közhely, de valóban így van, ez egy hasznos edzőmérkőzés volt. Jól reagáltunk azokra a dolgokra, amiket az elmúlt időszakban gyakoroltunk. Természetesen még sok minden van, amiben fejlődnünk kell, de most első körben az a fontos, hogy pozitív a hangulat és a légiósok is jól csatlakoztak a csapathoz. Ők most első körben tíz percet kaptak és utána külön edzésprogramot végeztek. Örülök, hogy mindenkinek sikerült játéklehetőséget adni. Dolgozunk tovább és külön köszönöm, hogy a szurkolók ilyen szép számban kilátogattak.

A következő három edzőmérkőzés: 08.26. (17 óra) KK Vrijednosnice Osijek–Kometa Kaposvári KK; 08.30. (18 óra) Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa Kaposvári KK; 09.02. (18 óra) Kometa Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét