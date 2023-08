Egy hete a horvát élvonalban pallérozódó, ott tavaly bajnoki bronzérmet szerző MRK Sesvete ellen vívta utolsó előkészületi mérkőzését a Csurgói KK férfi kézilabdacsapata. Baranyai Norbert együttese azóta már a hivatalos csapatfotózáson is túl van és gőzerővel készül a Telekom Veszprém elleni bajnokira.

MRK Sesvete (horvát)–Csurgói KK 29–34

– Hogyan értékeli az MRK Sesvete elleni bajnoki főpróbát és magát a felkészülési időszakot?

– A felkészülésünk mondhatni zökkenőmentes volt, a komolyabb sérülések szerencsére elkerülték a csapatot, így szinte végig teljes létszámban tudtuk végigcsinálni ezt az időszakot. Hét mérkőzést játszottunk, melyből ötöt megnyertünk, kettőn pedig vereséget szenvedtünk. A jövőre nézve biztató teljesítményeket láttam egyénileg- és csapatszinten egyaránt. A Sesvete elleni mérkőzést megelőzően némileg tartottam tőle, hogy a végére kicsit elfogyhatunk, ugyanis az előszezon legintenzívebb időszakán voltunk túl. Egy hét leforgása alatt négyszer léptünk pályára, miközben megjártuk Szlovéniát. Ezért döntöttünk úgy a szakmai stábbal, hogy a keret kap egy plusz pihenőnapot. A főpróbán végül a kezdeti bizonytalanságtól eltekintve átvettük a kezdeményezést és negyvenöt percen át jó játékot mutattunk. Egy jó tempójú mérkőzésen tudtunk magabiztos győzelmet aratni.

– Ha az edzőmérkőzések közül egyet ki kellene emelni hasznosság szempontjából, akkor melyik lenne az és miért?

– Összességében elmondható, hogy erős csapatok ellen léptünk pályára és kivétel nélkül mindegyik mérkőzésnek szereztünk olyan tapasztalatokat, amit a folytatásban hasznosíthatunk. Olyan, komoly játékerőt képviselő, az európai kupaporondokon is érdekelt csapatok ellen teljesítettünk jól, mint a horvát Nexe és a szlovén Celje. Ezeken az összecsapásokon lehet a legtöbbet fejlődni, az eredmény ilyenkor abszolút másodlagos.

– Szerda este a Telekom Veszprém otthonában veszi kezdetét a bajnokság. Sorsolás szempontjából nézve ez nem túl szerencsés. Mit vár a találkozótól?

– A Veszprém évek óta ott van az első ellenfelek között, ez most is így alakult. Egy nagyon jó csapatról beszélünk, mely véleményem szerint a nyáron még tovább erősödött. Nyilvánvalóan nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de arra készülünk, hogy amennyire lehet, megnehezítjük a dolgukat. Nem feltartott kézzel érkezünk, bele fogunk adni mindent és meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. Ami számunkra sokkal fontosabb, az a második fordulóban az első hazai mérkőzés az Eger ellen. Ott kell majd olyan játékot mutatni, ami két pontot ér. Addig is igyekszünk javítani a hibáinkat.

– A Veszprém után olyan mérkőzések várnak a csapatra, mint a már említett Eger, illetve a Dabas, a NEKA és a Budakalász elleni összecsapások. Mivel lenne elégedett az 5. forduló után?

– Szeretném látni az előrelépést támadásban és védekezésben egyaránt. Pontokról nem igazán beszélnék, elsődleges szempont a fejlődés. Lendületességet várok a srácoktól, megalkuvást nem tűrő játékstílust. Ha ezek a dolgok rendben lesznek, akkor az a tabellán is meg fog mutatkozni.

A Csurgói KK felkészülési mérkőzései:

Csurgói KK–Győri ETO-UNI FKC 27–21

Csurgói KK–MRK Krka (szlovén) 30–29

RK Nexe (horvát)–Csurgói KK 32–29

Csurgói KK–SKKP Handball Brno (cseh) 31–22

RK Celje Privovarna Lasko (szlovén)–Csurgói KK 30–28

Csurgói KK–Balatonfüredi KSE 27–26