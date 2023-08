Az UEFA, kiindulva az elmúlt szezon tapasztalataiból, sokkal jobban szankcionálja majd a csapatvezetők által a játékvezető(k) irányába elkövetett sportszerűtlenségeket. Ezzel növelnék a játék és a játékvezetés imázsát, azaz úgy döntöttek a szervezetnél: elérkezett a tisztelet ideje!

– Az Európai Labdarúgó-szövetség szigorított a szabályokon, mert tarthatatlannak vélték azt, ahogy az utóbbi időszakban az edzők viselkedtek a mérkőzéseken közreműködő sporttársakkal, ahogy például az EL-döntőben is látható volt – fogalmazott Kiss Balázs, a Magyar Labdarúgó-szövetség SMI játékvezetői bizottságának instruktora. – A döntéshozók több és nagyobb tiszteletet akarnak kivívni a játékvezetőknek, ezért piros lapot kell felmutatni a csapatvezetőnek, ha elhagyja a technikai zónáját, s annak környezetét és megsérti a játékvezetőt vagy valamelyik asszisztensét. Ha ingerülten vagy provokatív módon lép fel, akkor is ki kell állítani. Hasonló sorsa fog jutni a tréner, ha bántó szándékkal lép be az ellenfél technikai zónájába, ha ezt lefordítjuk a vármegyei focira, akkor abban az esetben kell elküldeni az edzőt, amennyiben ingerülten, bántó szándékkal közelíti meg a rivális kispadját. De ebbe a kategóriába tartozik a heves reklamálás, vagy éppen a játékvezető, illetve a másik együttes játékosainak, hivatalos személyzetének inzultálása is.

Fotó: Lang Róbert

Természetesen a játékvezető néhány esetben mérlegelhet.

– Minden sporttárs más-más habitussal rendelkezik, ezért egy-egy szituációt teljesen másként ítél meg – tette hozzá Kiss Balázs. – Nyilván, ha valamelyik szakember a fentebb említett módon viselkedik, akkor mérlegelés nélkül ki fogják állítani. Ez a szigorítás, módosítás csak a csapatvezetőkre vonatkozik, de úgy gondolom, a játékosokkal szemben eddig is megfelelő szigorral léptek fel a kollégák. Hiszen, ha például a labdarúgó a játékvezető felé rohant, s nem azért, hogy segítsen, vagy a tisztelet teljes hiánya nélkül nyilvánult meg, azonnal villant a sárga lap.

Nem csak a nagyobb tiszteletre hívja fel a figyelmet a testület, a kezezés megítélését is pontosították.

– Ezzel kapcsolatban nem születtek új szabályok, csak pontosítások – hangsúlyozta a Somogy vármegyei instruktor. – A kezezés mindig is egy nagy kérdőjel volt a labdarúgásban, hiszen a játékos kezének/karjának nem minden, a labdával való érintkezése szabálytalanság. Érdemes tudni, ha egy játékos szándékosan kezével/karjával érinti a labdát, például, ha a keze/karja a labda felé mozog vagy amikor az a testét természetellenesen nagyobbá tette, az szabálytalan, de erre a példára is van kivétel. Ha az adott focista saját testéről pattan, vagy saját maga által megjátszott labda jut a kezére, akkor azt nem kell szankcionálni például. A döntést rá kell bízni az adott mérkőzésen közreműködő kollégákra, akik nincsenek könnyű helyzetben, hiszen még sokszor a videóbíró segítségével sem egyértelmű egy-egy helyzet.