Újabb nemzetközi sikereket ért el a fiatal kaposvári lány, Mohácsi Zsófia. Ezúttal a horvátországi Viškovići cross pályán állt rajthoz. Horvátországi Quadcross bajnoki sorozat III. fordulóját rendezték meg a hétvégén. Zsófi a quadosok között a legfiatalabbként és egyedüli lányként, a 250 köbcentis géposztályban képviselte hazánkat. A versenyhétvégén két futamot rendeztek, és nap végén aranyéremmel térhetett haza.

– Horvátországot jól ismerem, és nagyon szeretem. – kezdte beszámolóját Zsófi. – Felkészülten, de izgatottan vártam a versenyt, hiszen a quadcross véleményem szerint a quadsport stílusok „királykategóriája,” mint az autósportokban az F1. A versenyhétvégén közel száz induló volt, vegyesen cross motorosok és quadosok egyaránt. Ezúttal csak a Yamaha WR 250cc quadommal indultam. A versenyzők Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából, Bulgáriából, és Magyarországról érkeztek. A pálya tökéletes volt, és nem csak a környezetre gondolok. Szokásos gyalogos bejárással kezdtem, habár ismerős volt a pálya nyomvonala, de az ugratók sokat változtak a tavalyi versenyhez képest.

A magas hőmérséklet viszont nagyon megnehezítette nem csak a quadok hűtését, hanem a versenyzőknek is komoly problémát okozott a fárasztó megmérettetésen. A quadcross stílusnál egyszerre kell a motorerő, a jól, vagy inkább tökéletesen beállított futómű, de legfőképp az állóképesség, és persze egy kis szerencse is. Zsófi számára már a kvalifikációs edzések is jól sikerültek.

– Az első futamon egy jól elkapott rajt után, sajnos egy műszaki probléma nehezítette a versenyemet, és csak nagyon nehezen tudtam előrébb jutni – folytatta beszámolóját Zsófi. – A második futam rajt utáni első visszafordító kanyarban egy csapat tásrammal összeakadtunk, amit hamar megoldottunk, és tudtuk folytatni a versenyt mindketten.

Az ilyen cross futam, ami 15 perc + 2 kör hatalmas fizikai állóképességet emészt fel, amit szinte egész éven tartó fizikai és szellem felkészülést igényel. Zsófi büszke a teljesítményére, a kitűzött és elvárt célokat teljesíteni tudta. A nap végén még egy show jellegű, közönségnek szóló gyorsulási versenyen is részt vett, ahol a háromból kettőt meg is nyert.

– A nap végén egyedüli quados lányként, a koromnak, és talán a teljesítményemnek is köszönhetően, hatalmas elismeréseket és gratulációkat kaptam.

A horvátországi quadcross bajnoki sorozatot még további egy forduló követi majd ebben az évben. Zsófia legközebb a németországi Hasselroth településen áll fel a rajtrácsra, schort tarck stílusban.