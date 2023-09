– 1991. február 18-a.

– Persze, hogy emlékszem arra a napra; 16 évesen akkor ugrottam ki a Füredi úton egy négyemeletes ház tetejéről – emlékezett vissza a több mint három évtizede elkövetett öngyilkossági kísérletére a 48 esztendős Dani Gyöngyi, aki Kaposváron a Toldi Lakótelepi Általános Iskolába járt.

– Mégis mi volt ennek az oka?

– Fiatalkori szerelmi ügy áll a történet hátterében. Úgy éreztem, hogy értelmetlenné vált az életem; a legjobb, ha inkább saját magam vetek véget neki.

– Valahol azt mondta, hogy zuhanás közben kiabálást hallott.

– Igen, csak arra nem emlékszem, hogy én kiabáltam, avagy a járókelők.

– A kaposvári kórházban műtötték meg a sérült gerincét.

– Március első napján toltak be, s újabb két hét múlva kerültem a fővárosba, ahol jó fél évet töltöttem a „rehabon”. A következő év még Kaposváron telt el, majd a fővárosba költöztem.

– A balesettel mondhatni egy új élet kezdődött.

– Ha úgy nézzük, szerencsém volt: a szűzanya kötényébe pottyantam, amihez plusz jött még a négy kerék. Azóta egészen máshogy gondolkodom a világ dolgairól.

– De miért pont a vívásra esett a választása?

– Mert mindenképpen jó társaságra vágytam; ahol én is jól érzem magam, van értelme a munkának, s ezt a vívóknál találtam meg. Most is nagyon szeretek kosarazni, csak éppen nincs annyi lány Magyarországon, amelyből csapatot lehetne kialakítani. Letudtam a félmaratont hajtásos kerekesszékkel, s kipróbáltam a síelést és az erőemelést is, de ezek nem igazán nekem valók.

– A tekintélyt parancsoló paralimpiai éremkollekciójából hiányzik az arany. Nem sajnálja?

– Igazából nem vagyok elkeseredve és nem is bánkódok emiatt. Több mint 20 éven keresztül dolgoztam keményen és izzadtam a páston. A versenyek előtt a Miatyánkból a „Legyen meg a Te akarod”-at ismételgettem. Minden egyes nap nyugodt szívvel térek nyugovóra, mert amit lehetett, azt mind megtettem.

– A 2021-es tokiói paralimpia után aztán végképp letette a tőrt.

– Az az igazság, hogy 2018-ban elkezdett fájni a vállam. Egyre jobban fájt, így aztán meg is kellett műteni. De úgy voltam vele, hogy a 2020-as paralimpiát bárhogy is alakul, még megcsinálom, amit aztán a pandémia miatt egy évvel később rendeztek.

– A nyolc paralimpiai érme közül melyikre a legbüszkébb?

– Azt mondják, hogy a legutolsó marad meg leginkább az ember emlékezetben, vagyis a 2021-es csapatbronzra. A legjobb évjáratom viszont kétségkívül a 2004-es volt: Athénban háromszor is felléphettem a dobogó második fokára, ráadásul itt lettem az egyéni versenyben ezüstérmes.

– A magyar parasportolók rangsorában – az érmek számát tekintve – előkelő helyet foglal el.

– Az biztos, hogy Krajnyák Zsuzsanna nálunk a rekorder; neki vagy tucatnyi érme van a különböző paralimpiákról. De nekem sem lehet okom panaszra; ott lehetek valahol a dobogón, vagy legalábbis annak a közelében...

Tizenhat medállal tért haza a világbajnokságokról

PARALIMPIÁK 2004 Athén – három ezüst (tőr egyéni, valamint tőr csapat és párbajtőr csapat); 2012 London – két ezüst (tőr csapat és párbajtőr csapat); 2016 Rio de Janeiro – ezüst (tőr csapat) és bronz (párbajtőr csapat); 2021 Tokió – bronz (tőr csapat).

VILÁGBAJNOKSÁGOK 2002 Budapest – ezüst (tőr); 2006 Torino – bronz (tőr): 2010 Párizs – egy ezüst (tőr csapat) és egy bronz (tőr egyéni); 2011 Catania – egy ezüst (tőr csapat) és két bronz (tőr egyéni és párbajtőr csapat): 2013 Budapest – két bronz (tőr csapat és párbajtőr csapat); 2015 Eger – két ezüst (tőr egyéni és tőr csapat) és egy bronz (párbajtőr csapat); 2017 Róma – két bronz (tőr csapat és párbajtőr csapat); 2019 Cheongju – arany (tőr csapat) és bronz (párbajtőr csapat).

EURÓPA-BAJNOKSÁGOK 2001 Madrid – ezüst (párbajtőr csapat); 2003 Párizs – két arany (tőr és párbajtőr csapat); 2005 Madrid – ezüst (tőr) és bronz (párbajtőr); 2009 Varsó – arany (tőr) és ezüst (párbajtőr); 2011 Sheffield – két arany (tőr és párbajtőr); 2016 Casale Monferrato – arany (tőr csapat) és ezüst (párbajtőr csapat).