A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos oldalán közölte, Magyarország rendezi 2027-ben az U19-es női Európa-bajnokságot.

Az eseményt három és fél év múlva tartják nyolc csapat részvételével.

A Csányi Sándor vezette MLSZ-elnökség irányítása alatt Magyarország U21-es, U19-es és U17-es férfi Eb-döntőt is rendezett már, a felnőtt színtéren pedig idén Európa-liga-döntőnek, korábban Szuperkupa-döntőnek is otthont adott Budapest, valamint 2021-ben a férfi felnőtt Európa-bajnokság társházigazdájaként is rendeztek Eb-meccseket a Puskás Arénában.