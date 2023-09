Nehéz helyzetben a BFC Siófok, melynek támadásban védekezésben egyaránt akadnak gondjai. Az eddigi hat fordulóban még nem játszottak kapott gól nélküli kilencven percet, náluk több gólt csak jelenlegi ellenfelük, a Haladás (11), illetve a BVSC–Zugló (12), s a Credobus Mosonmagyaróvár (16) kapott... A baj csak az, hogy ezek mindegyike több találatot ért el, mint ők, a Haladás dupla annyit. Vágó kiesése tovább mélyítette a problémát, ezek enyhítésében a hírek szerint épp a Szombathelyi Haladástól igazolt Csató Martin segíthet. Korábban már megfordult a Balaton partján, 2015-ben – Polényi csapattársaként – tizenöt alkalommal húzta magára a sárga–kék mezt, érdekesség, hogy a legutóbbi szezonban zöld–fehér játékosként Siófokon és Szombathelyen is kiállították a két klub összecsapásán. Az idei szezonban két találkozón összesen 71 percnyi játéklehetőséget kapott, így nem meglepő a távozása. Csató segítség lehet a védekezésben, de a támadójáték is akadozik, aminek minőségét jól érzékelteti a hat forduló alatt elért négy találat, melyből egy öngól volt, egy–egy pedig büntetőből, illetve szögletből született! Ez a négy a második legkevesebb az ajkai három előtt. Miután nincs meccs kapott gól nélkül egy–egy győzelemhez duplázni kell, ami azért alaposan feladja a leckét Déneséknek, akiknek ez csak a Budapest Honvéd FC ellen jött össze, igaz azzal nyertek is! Jó lenne ha végre a sikerhez egy is elég lenne...



A szombathelyiek nehéz falatnak ígérkeznek, a legutóbbi szezonban otthon sikerült legyőzni őket (2–1), ám az akkor pályára lépők közül már csak Polényi, Debreceni, Major és Girsik emlékezhet erre! Ezt a bajnokságot három vereséggel kezdte a Hali, ám a legutóbbi három fordulóban – Nyíregyháza Spartacus FC (1–1), Tiszakécskei LC (3–2), Budapest Honvéd FC (2–1) – hét pontot gyűjtöttek! Nem egy unalmas, gól nélküli kilencven perc várható miután a Siófok mellett a Haladás sem volt még képes nullára lehozni egy bajnokit sem. Ha nyerni akarnak Varjasék, akkor az utolsó húsz percre nagyon oda kell figyelniük, miután a nyolc vasi találatból hét ekkor született, hat az utolsó tizenegyben! A legutóbb, a Honvéd ellen a 93., azt megelőzően Tiszakécskén a 94.percben nyertek, a Nyíregyháza vendégeként pedig a 82. percben mentettek pontot! Fontos megjegyezni, hogy Jovic Aleksandar együttesének úgy van hét pontja, hogy hatból ötször idegenben léptek pályára, az egy hazai meccsüket is Ajkán rendezték! A vendégek is fiatal csapattal állnak fel, a legutóbbi kezdőjük átlagéletkora 24,3 év volt, a találkozó színfoltja lehet – amennyiben lehetőséget kap – Szakály Attila játéka lehet, aki épp Siófokról szerződtettek, ahol nyolcvankét bajnokin hét gólt jegyzett.