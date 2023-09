A találkozó előtt Jeney Gyula a hazaiak trénere arról beszélt, hogy együttese minőségben és játékban is erősebb a balatoniaknál, amire alaposan rácáfoltak az utóbbiak, akik kétgólos sikert arattak. Úgy tűnik a szakvezető tanítványai nem tudták feldolgozni, hogy ők a találkozó esélyesei… Meg kell jegyezni a zöld-fehérek domináltak, többet birtokolták a labdát, többet is lőttek kapura, ám meddő volt a fölényük, hisz Hutvágnernek nem kellett nagyobb védést bemutatnia! A vezető találatig a vendégeknek nem volt kaput eltaláló lövésük, ám a kilencedik percben már kihagytak egy hatalmas lehetőséget Tóth révén, aki Nemes centerezése után elügyetlenkedte a ziccerét! Az utóbbi, tizennyolc éves középpályás első alkalommal szerepelt a kezdőben és nem is teljesített rosszul. A vendégek leginkább a védekezéssel voltak elfoglalva, amit jól mutat, hogy az első szögletükre hatvanhat percet kellett várni, a vezető találatukat pedig egy bal oldali bedobás hozta meg, melynél eltolódott az ajkai védelem. Girsik, Varjas, majd Major volt a labda útja, aki megvárta míg Horváth eldől és a kapu közepébe lőtt! Ez el is döntötte a találkozót látva az eddigi erőtlen hazai próbálkozásokat, sőt a hosszabbításban fölényesebbé tette sikerét a BFC Siófok Grirsik jobb oldali beadása után, melynél Dénes remekül előzte meg védőjét!

Ajka FC –BFC Siófok 0–2 (0–0) Ajka, Városi Szabadidő- és Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Ország Péter). Ajka: Horváth D. – Tóth G., Tar Zs., Kenderes, Csemer – Csizmadia Z. (Vogyicska B., 75.), Tajthy T. – Zsolnai R. (Szarka Á., 75.), Rabatin (Sejben, 60.), Babos B. – Borsos F. (Gaál B., 60.). Vezetőedző: Jeney Gyula. Siófok: Hutvágner – Polényi, Vékony, Debreceni Á. – Major G., Nemes (László D., 78.), Kitl M., Varjas Z., Böndi – Szedlár (Girsik, 60.), Tóth T. (Dénes, 60.). Vezetőedző: Dragan Vukmir. Gólszerző: Major G. (75.), Dénes (90+3).