Nagyot küzdöttek a balatoniak, nem ez volt a legszerencsésebb napjuk, hisz egy átlövésből kerültek hátrányba, ráadásul pont akkor, amikor elkapták végre a fonalat, lendületbe jöttek. Mindez nem vette el a harci kedvüket és hat perccel később Böndi bal oldali beadásából Varjas ki is egyenlített. A Győr a folytatásban megint helyzet nélkül, egy szögletnek köszönhetően visszavette a vezetést: Szujó Vékonyt megelőzve fejelt kapura, László a gólvonalon mentett, a kipattanó Vianna elé került, utóbbi borzasztóan találta el a játékszert, ami Szépe elé pörgött, aki egy méterről a hálóba passzolt. Ez már a kilencedik forduló és nem volt olyan első félidő, amit meg tudtak volna nyerni a balatoniak, a zöld-fehérek ellen ötödször kezdték hátrányból a másodikat.

A szünet után agilisan léptek fel Polényiék, Szépe hibájából György hagyott ki óriási lehetőséget, nem talált kaput, Menyhárt kiugratásánál Szépe mentett az utolsó utáni pillanatban, Major lövésénél pedig Ruisznak kellett nagyot védenie. A legrosszabbkor jött Vékony sérülése, Szépe rálépett a lábára, így le kellett cserélni a belső védőt! A cserék után egy perccel jött az egyenlítés, Szedlár keresztpasszából Böndi talált be, Ruisz védett ugyan, ám a lábáról a felső lécre, majd onnan a gólvonal mögé vágódott a labda. Nagyon fontos találat volt, hisz Vékony kiválása komoly problémát okozott, előbb Varjas került a helyére a védelemben, majd tizenhat perc múlva Csató! Vékony kiválása csak az egyik probléma volt, a másik Munoz edző cseréi, mert Diarra és Csontos remekül szállt be. Nagy nyomás alatt voltak a házigazdák, ami a rendes játékidő utolsó percében érett góllá, Diarra lekészítése után Bumba volt eredményes, majd az előbbi is betalált egy Skvarka-lövés utáni kipattanóból, ám ez már nem osztott, nem szorzott.

Merkantil Bank Liga – 9. forduló

BFC Siófok – ETO FC Győr 2–4 (1–2)

Siófok, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Derdák Marcell (Rózsa Dávid, Király Zsolt)

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Vékony (Szedlár, 63.p.), Debreceni Á. – Major G., Varjas Z., Kitl M. (Nemes, 90+1.p.), László D. (Csató, 79.p.), Böndi – György N. (Girsik, 63.p.), Menyhárt (Dénes, 63.p). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

ETO FC Győr: Ruisz – Kovács M. (Vera, 72.p.), Szépe, Szujó, Vianna (Csontos D., 66.p.) – Kröhn (Huszár M., 51.p.), Tóth R. (Vingler, 72.p.), Anton – Lacza (Diarra, 66.p.), Skvarka, Bumba. Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gólszerzők: Varjas Z. (28.p.), Böndi (64.p.), illetve Skvarka (22.p.), Szépe (35.p.), Bumba (90.p.), Diarra (90+4.p.)