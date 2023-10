Már hagyományosnak mondható, hogy Rogotinban kezdi és zárja a szezont a Kaposvári Vízügyi SC. Ez ezúttal sem volt másképp, hiszen remek hetet töltöttek el az ifjú sportolók a Neretva folyó torkolatánál található városban.

– Voltak elsőbálozók is velünk, akiknek hatalmas élményt adott, hogy tengeren, illetve mandarin és gránátalma ligetek mellett evezhettek – mondta Faludy András, a kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Ilyen körülmények között szinte észre sem vették, hogy hány kilométert tettek meg, még a boltba is kajakkal mentek. Az edzőtábor első napja egy kicsit szelesebbre sikerült, viszont hideget nem hozott, így akkor is vízre tudtunk szállni, viszont akkora viharok voltak az Adrián, hogy visszaduzzasztotta a Neretvát. Ezt követően viszont remek időnk volt, még strandolni is tudtunk, illetve a kirándulás is belefért Dubrovnikba. Az egy hét során a kaposvári kajakosok számos kilométert gyűjtöttek, s feltöltődtek egy kicsit a monotonabb, téli edzések előtt.

– Maradéktalanul sikerült elvégezni az előre eltervezett munkát, bár Szerafin Zsófi egy kisebb betegséggel küzdött, de csak egy edzést hagyott ki emiatt – tette hozzá Faludy András. – Ami egy kicsit hátráltatott, az az, hogy a motorcsónakunk meghibásodott, így az első három napon kajakból tartottam az edzéseket, de utána megjavították.

A Kaposvári Vízügyi SC ezzel az edzőtáborral lezárta a vizes edzéseket, de természetesen, ha az időjárás lehetővé teszi, akkor ebben az évben még eveznek a Desedán.

– A parasportolónkra, Rajnics Bencére vár még egy felmérő, aki bekerült a válogatottba, s nagyon bízunk benne, hogy a szegedi, kvótaszerző világbajnokságon is rajthoz állhat, ami hatalmas szó, hiszen még csak tizenhét éves – tudtuk meg Faludy Andrástól. – A többiekkel már elkezdtük a téli felkészülést a csónakházban, hiszen a tanmedencét ezúttal sem tudjuk majd használni. Az uszodát, az atlétika pályát, illetve az egyetem tornatermét viszont igen.

A Kaposvári Vízügyi Sportclubbal kapcsolatos további hír, hogy struktúraváltás előtt áll az egyesület. A legfiatalabb sportolók, tizenhárom éves korig bezárólag a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kötelékébe tartoznak majd, ezt követően igazolnak vissza az anyaegyesülethez. Ezt a modellt, amely Kaposváron valósul meg először, a jövőben több városban is szeretné majd bevezetni a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.