Tavaly novemberben egy rendhagyó kezdeményezés keretében a kínai U19-es leány kézilabda-válogatott kilenc hónapra Magyarországra költözött, és szerepelt a honi korosztályos másodosztály Nyugati csoportjában. A vendégek mind a húsz bajnokijukat megnyerve szereztek aranyérmet, a 2023/2024-es évadban pedig már az elsőosztály nyugati felében mérethetik meg magukat, a legjobb hazai U19-es együttesek ellen.

– Két szempontból is eredményes volt az előző évad, egyrészt rengeteget fejlődtek a kínai lányok, a idény elejéhez képest a végén teljesen más csapatot láthattunk a pályán – mondta az együttműködésben kulcsszerepet játszó Kynsburg Zoltán, az MKSZ nemzetközi bizottságának elnöke. – Nem okozott gondot nekik a beilleszkedés, hiszen európai stílusban játszanak, európai edző (az olimpiai ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes, kétszeres BL-győztes montenegrói Suzana Lazovic – szerk.) irányításával. Meccsrutint is szereztek, amiben korábban le voltak maradva a többi ázsiai együtteshez képest. Emellett az MKSZ rendszerébe is zökkenőmentesen beilleszkedtek, teljesértékű tagjai voltak a bajnokságnak a többi klubcsapathoz hasonlóan. Mindössze két 2003-as születésű játékosuk volt az előző évadban, így emiatt nem történtek nagy változások, a keret nagyobbik része továbbra is az U19-es korosztályhoz tartozik. Egyéb okok miatt voltak cserék, körülbelül a csapat harminc-negyven százaléka cserélődött le; ebben edzői és játékosok által hozott döntések is közrejátszottak, a kulcsjátékosok viszont mind visszatértek. A két szövetség közötti szerződésben lefektettük, hogy ugyanazok a jogok és kötelezettségek érvényesek rájuk, mint bármelyik hazai klubra, így léphetnek be a versenyrendszerünkbe. A másodosztály megnyerésével pedig lehetőségük nyílt az osztályváltásra, ami eredetileg a céljuk is volt.

A 2023/24-es évadban az első két meccsüket elveszítették, előbb a Budaörs, majd a Győri ETO ellen, mely két együttes még százszázalékos mérleggel áll. A Siófokot pedig huszonhét góllal múlták felül a harmadik fordulóban.