Az Eger ellen is folytatni kívánta a négy meccs óta tartó veretlenségi sorozatát a Kaposvári VK, amely a mérkőzés előtti percekben köszöntötte a 300. bajnoki mérkőzésére készülő saját nevelésű játékosát, ifj. Berta Józsefet, valamint az immáron 651. mérkőzésén medencébe ugró Vindisch Ferencet. A KVK rekordere a mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy nem csak a strigulákat gyűjti, hanem szeretne a csapat hasznára lenni, ezt az első ráúszásnál bizonyította is, hiszen 44 évesen is elhozta a labdát a pont fele annyi idős Sári András elől. Ezt pedig megadta a kezdőlökést a hazaiaknak, akik gáláztak az első felvonásban, melyben ötgólos előnyre tettek szert, esélyt sem adva az Egernek arra, hogy közelebb kerüljenek. A második etapban már nem volt akkora a hazaiak lendülete, amit kihasználva az egriek faragtak a hátrányukon, de még így is távol voltak a Kaposvártól.

A fordulást követően Vindisch Ferenc növelte hatra csapata előnyét, amely ezt követően elkezdett kopni. A vendégek egyre több előnyt kaptak és váltottak gólra, míg a hazai támadásoknál rendre néma maradt a játékvezetők sípja. Ezt, valamint az egyre pontatlanabb, kapkodóbb hazai támadásokat kivédekezve feljöttek háromra a vendégek. Az utolsó játékrészre így maradtak még izgalmak. A találkozó kezdett egyre feszültebbé válni, főként azt követően, hogy az Eger kettőre feljött. Dőry Farkas találata a legjobb érkezett hazai szempontból, bár ez sem nyugtatta meg a Kaposvárt, azonban Pellei Frank gólja már igen, mellyel végül négy góllal nyert a KVK, amely ötre növelte veretlenségi sorozatát.

Kaposvári VK–Tigra-ZF-Eger 14–10 (6–1, 2–3, 3–4, 3–2)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 260 néző. Vezette: Tóth S., Ercse N.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (3), Vindisch (1), Pellei F. (1), Baj (2), Fülöp B. (3), ifj. Berta J. (2). Csere: Aranyi A., Kakstedter (2), Palatinus, Takács J., Juhász-Szelei, Vörös. Edző: Surányi László.

Eger: Krémer – Dóczi (1), Murisic, Spitz, Krijestorac, Rádli (3), Sári A. (2). Csere: Biros S., Sudár O. (2), Rustanov (2), Gólya, Mészáros B., Domonkos D. Edző: Tóth Kálmán.

Gól, emberelőnyből: 9/6, illetve 13/6.

Gól, ötméteresből: –

Kiállítva végleg cserével: Fülöp B. (27. p.), illetve Rustanov (27. p.).

Kipontozódott: ifj. Berta J. (27. p.), Aranyi (29. p.).