Egyik csapat sem a legideálisabb körülmények között készülhetett a találkozóra, hiszen mindkét félnél betegségek, sőt a hazaiaknál sérülés is hátráltatta a felkészülést.

– Az első sorunk hozta a kötelezőt, Farkas Sándor és Németh Máté is „bedarálta” az ellenfelét, így 2–0-ra és több mint száz fával vezettünk – fogalmazott Botházy Péter, aki betegen vállalta a játékot. – A folytatásban alaposan ránk ijesztettek a győriek, hiszen két tekézőjük is hozta a csapatpontot és jelentősen faragtak a fahátrányukból, és ezzel izgalmassá tették a mérkőzést.

A zárósorban aztán már végleg eldőlt az összecsapás sorsa.

– Kovács Gábor klasszis teljesítményt nyújtott, nem csak a csapatpontot hozta, hanem jelentősen növelte is az előnyünket – tette hozzá a kétszeres világbajnok. – Nekem a harmadik harmincig ment jól – ekkor már biztos volt a győzelem –, utána már a láz rányomta a bélyegét a játékomra, sajnos a végére a betegség miatt fizikálisan teljesen elkészültem. Összességében egy jó meccsen és jó pályán arattunk kötelező győzelmet a nyáron alaposan meggyengült kisalföldiek ellen.

A somogyiak az első kör utolsó fordulójában, szombaton, 14 órától a bajnoki cím legfőbb várományosával, a Szegedi TE egyletével csapnak össze az Investment-Közút-csarnokban.

Győr SZOL TC–Investment Közutasok Kaposvári TK 2–6 (3417–3585)

Eredmények: Zalavári Miklós 519–Farkas Sándor 611 (0:4); Pete II. László 591–Németh Máté 624 (1:3); Ambrus Gergő 578–Pintér György 556 (3:1); Kiss Norbert 600–Nagy Gergő 582 (3:1); Aranyosi László 531–Botházy Péter 587 (1:3); Fincziczki Tamás 598–Kovács Gábor 625 (1:3).

Az ifjúsági mérkőzésen: Győr SZOL TC–Investment Közutasok Kaposvári TK 0–4 (1033–1171). Eredmények: Bende Ákos György 489–Juhász Bence 573 (1:3); Ifj. Gelencsér Attila 544–Sziklási Tibor Levente 598 (1:3).

Az ifjúsági együttes nyolc játéknap után százszázalékos teljesítménnyel a tabella élén áll. Két ponttal vezetnek a fiatalok a nagy rivális Szentgotthárd előtt, mely egyetlen vereségét épp a kaposváriak ellen szenvedte el.

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. Tatabányán lépett pályára az NB II Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A mieink 6–2-re, de mindössze két fával szenvedtek vereséget...

Tatabányai SC–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 6–2 (3272–3270)

Eredmények: Papp László 608–Kis Richárd 533 (4:0); Szluka Róbert 550–Wagner Mihály 578 (2:2); Németh József 499–Illés Richárd (Fajtai Arnold) 483 (3:1); Bauer Kristóf Levente 514–Ripli Benedek 520 (2,5:1,5); Mohácsi Mátyás 546–Kálny Krisztián 588 (1:3); Vámos Lajos 555–Németh Tibor 568 (2,5–1,5).

Az Investment Közutasok Kaposvári TK II. a Scarbantia SE Sopron gárdáját fogadja szombaton, 10 órától.