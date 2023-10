Nagyot küzdöttek a bogláriak, kijár a dicséret Sótonyi László tanítványainak, akik egy harcos és helyenként kifejezetten jól is játszó Tatabányától kaptak ki. Talán az első félidei védekezés, ami miatt bosszankodhatott az akadémisták trénere, hisz tizenhatot kaptak tanítványai ebben a hatvan percben. Ennél többet csak Csurgón dobtak nekik, ahol vereség lett a vége. Ebben a tizenhatban közrejátszott, hogy a 14. perc után, kétgólos előnynél (6–4) kissé elkalandozott a házigazdák figyelme, ugyanis a vendégek következő öt találatából négy is az általuk eladott labdából született, Obradovic kétszer is betalált ebből. Első félidőben összesen nyolcszor passzoltak az ellenfélhez.

A szünetet után fej–fej mellett haladtak a csapatok, a vendégek vezettek, az akadémisták egyenlítettek, így ment ez a 46. percig (22–22), amikor előbb jött egy hétperces (23–24), majd egy újabb ötperces gólcsend tőlük (24–27), ami eldöntötte a két pont sorsát! Fizikálisan erős hatvan perc volt, ami vélhetően felőrölte a házigazdákat, ennek volt talán köszönhető, hogy a végjátékban alulmaradtak a rutinos, nagyobb játékerőt képviselő vendégekkel szemben.

A szünet után nem volt, aki támadásban vezéregyéniség tudott volna lenni, Gál volt a legjobb hárommal, ám az utolsó két találata – ami a csapaté is volt egyben – kis túlzással már nem osztott, nem szorzott, hisz addigra eldőlt a két pont sorsa. Rajta kívül akcióból csak Temesvári, Karkovszki, Ludmán és Sztraka tudott még betalálni egyszer–egyszer. A másik oldalon Győri viszont háromszor, Pergel pedig kétszer is eredményes volt, az utolsó huszonkét percben ötöt vállalva a tizenegyből.

K&H férfi kézilabda liga – 5. forduló

HSA NEKA – MOL Tatabánya KC 25–27 (15–16)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 500 néző. Vezette: Bíró Ádám, Kiss Olivér Bende

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 1, Dely 1, Sztraka 5, Karai 2, Kovács T. 3, Molnár R. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Temesvári 1, Kovács G. 2 (1), Gál D. 3, Kanyó, Szücs B. 2, Sisa 1 (1), Ludmán 2, Tárnoki. Vezetőedző: Sótonyi László

MOL Tatabánya KC: Bartucz – Rodríguez P. 2, Ancsin 1, Juhász Á. 4, Vilovski 2, Győri M. 3, Krakovszki B. 4. Csere: Székely (kapus), Obradovic 2, Maras 4 (3), Pergel 4, Vajda H. 1, Enomoto. Vezetőedző: Tombor Csaba

Kiállítások: 6 perc (4 perc), illetve 10 perc (4 perc)

Hétméteresek: 2/2 (1/1), illetve 3/3 (2/2)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Jó meccset játszottunk a dobogóra esélyes Tatabánya ellen, úgy gondolom, számunkra sokkal több lett volna ebben. A játékosok az utolsó pillanatig megtettek mindent, de a kiélezett találkozót a nüanszok eldöntötték. Levonjuk a tanulságot, és dolgozunk tovább.

Tombor Csaba: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ehhez mérten roppant nehéz és kemény találkozón vagyunk túl. Mind támadásban, mind védekezésben sokáig szenvedtünk, de Bartucz László jó időben fantasztikus védéseket mutatott be, ami eldöntötte a két pont sorsát.