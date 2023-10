Játékos sportpályafutása legnagyobb sikerei a Komlói Bányász csapatához köti, hiszen két kicsi kitérőtől eltekintve Komlón- a katonaévei alatt Zalaegerszegen, míg a pályafutása végén levezetésként Siófokon- játszott. A Bányásszal együtt az NB I B 2 helye igazi nagy siker volt életében. Siófokon már a játékvezetés felé kacsintgatott, és ezt is, mint a játékot teljes szívvel, kitartással és lelkesedéssel csinálta.

Az NB I-es játékvezetői keretben olyan kiváló játékvezető voltak a társai mint Burány József, Papp Imre, Hucker Ferenc, Dzsipoff Károly- vele női és férfi Magyar Kupa döntőt is fújt- és Halmai János. Az aktív játékvezetés után is tovább segítette a Somogy Vármegye kötelékében a fiatal játékvezetők munkáját, valamint 2021-ig versenybíróként is tevénykedett.

A Somogy Vármegyei Kézilabda Szövetség felterjesztése alapján a Magyar Kézilabda Szövetség 2023-ban kiemelkedő munkájáért elismerő oklevélben részesítette, amelynek átadására a Csurgói KK-Carbonex Komló NB I Férfi kézilabda mérkőzésen került sor, ahol mind a két csapat, valamint a Somogy Vármegyei Kézilabda Szövetség képviselői köszöntötték.