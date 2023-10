Öt éve nem kezdett ilyen rosszul a BFC Siófok a másodosztályban, mint most, amikor szezon végén négy klub búcsúzik az élvonaltól. Tíz bajnoki után kilenc ponttal állnak, miután négy bajnokin képtelenek voltak gólt szerzeni, viszont mindössze egyet tudtak lehozni nullára. Dragan Vukmir védelmében meg kell jegyezni, hogy a nyári átigazolási időszak egyik nagy vesztese a BFC Siófok volt, ráadásul előbb Varga, majd Vágó, aztán Vékony, legutóbb pedig Böndi esett ki sérülés miatt. Némileg enyhítette a problémákat Csató szerződtetése, illetve Varga felépülése, aki a legutóbbi fordulóban, Gyirmóton több mint négy hónap után (!) lépett újra pályára. Némi kritika a társakra nézve, hogy nem lógott ki a sorból, sőt az első félidőben csapata egyik legjobbja volt, remekül segítve a támadásokat. Igazi alsóházi rangadó volt a kisalföldi, melyhez balatoni oldalon kevesen nőttek fel, ráadásul akartban is felülmúlták őket a házigazdák, akik helyzetek sokaságát puskázták el, végül bosszantó módon egy szöglet döntött a javukra. Ezzel a vereséggel kieső helyre került a BFC Siófok, mely a Soroksár SC ellen most kap egy újabb esélyt, hogy még a bajnoki szünet előtt elkerüljön onnan.

A sikerre minden esélyük meg is van, hisz utolsó hat bajnokiján – HR-RENT Kozármisleny, Nyíregyháza Spartacus FC, Tiszakécskei LC, Budapest Honvéd, Szombathelyi Haladás, ETO FC Győr – egyetlen pontot gyűjtött riválisuk, ráadásul tizenegy gólt kapott! Idegenben öt meccsen – FC Ajka, BVSC–Zugló, HR-RENT Kozármisleny, Tiszakécskei LC, Szombathelyi Haladás – négy pontot szereztek, amivel rosszabb mutatóval csak az Ajka, Gyirmót FC Győr, Credobus Mosonmagyaróvár trióval bír, az előbbi kettő egyel kevesebb meccset játszva. Idegenben eddig minden bajnokin kaptak gólt, igaz, ez siófoki szempontból nem sokat jelent, hisz ezt a Gyirmót is elmondhatta magáról ugyanezt hazai pályán, míg nem találkozott a balatoniakkal! Dragan Vukmir nagyon fiatal támadókkal bír, a rutinos Szedlár nem tud bekerülni az együttesebe, Girsik pedig már harmincöt gól nélküli bajnokinál jár, ami némi magyarázatot ad a tíz bajnokin elért kilenc gólra.

Ez a Soroksár elleni kiemelten fontos kilencen perc lesz, amit bármi áron, de meg kell nyerniük, remélhetőleg Varjasék hozzáállása is ennek megfelelő lesz. Egy sikerrel nem csak elkerülnének a kieső helyről, hanem egy ötéves nyeretlenségi szériának is véget vethetnének, ugyanis legutóbb a Révész Géza utcában 2017 novemberében sikerült legyőzniük a XXIII. kerületieket! Akkor a Balajcza – Lorentz, Fehér, Hídvégi, Farkas N. (Tamaskó) – Lázár, Opavszky (Szilágyi) – Nagy D., Petneházi, Bévárdi (Balogh B.) – Elek csapat gyűjtötte be a három pontot Varga Attila irányítása mellett, Lorentz és Elek találataival. Ezt az eredményt most is elfogadnák a Balaton partján.