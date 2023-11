A hazai pályán még hibátlan Szentlőrinc vendégeként szeretett volna meglepetéssel szolgálni szurkolói számára a Kaposvári Rákóczi FC, amely emellett vissza is akart vágni a baranyaiaknak a nyitófordulóban elszenvedett négygólos vereségért is. A találkozó első periódusa igen intenzív, pörgős játékot hozott, némi hazai dominanciával és egy helyzettel, de a labdabirtokláson kívül sok mindent nem tudtak felmutatni a szentlőrinciek a szervezetten futballozó Rákóczival szemben. A szünetig csupán egy újabb hazai helyzetet jegyezhettünk fel, de ebből megszerezték a vezetést, miután Németh Márk tizenhét méteres átlövését követően Horváth Fábián pont Novák Zsombor elé ütötte ki a labdát, amit a támadó öt méterről a hálóba fejelt (1–0). A kaposváriak hátrányba kerülve igyekeztek átvenni az irányítást, de hátralévő percekben csupán egy helyzetet dolgoztak ki, mely végén Szederkényi Ádám kevéssel lőtt csak a bal felső mellé.

A második félidőre kétcsatáros játékra állt át a Rákóczi FC, azonban inkább a hazaiak veszélyeztettek a fordulást követő percekben, de ezt követően csak kevésen múlt az egyenlítés: Ekker Milán remek kigratás után vette célba a jobb alsót, Szmola Bálint óriásit védett. A kaposváriak egyre több energiát fektettek a támadásaikba, ezt pedig a hajrába lépve eredményre is vezetett: Ekker Milán nagy bedobás után Szederkényi Ádám csúsztatta meg a labdát, amit Hampuk Ádám fejelt öt méterről a kapu közepébe (1–1). A góltól nagy lendületet kaptak a kaposváriak, akik az utolsó percekben küzdöttek a győzelemért, amihez közelebb álltak, mint vendéglátójuk, de be kellett érniük a döntetlennel, ami abból a szempontból bravúr, hogy eddig egyetlen csapatnak sem sikerült ponttal távoznia Szentlőrincről.

Horváth Rudolf: – A bajnokság kezdete óta folyamatosan jövünk fel, többször is meccsben tudtunk lenni az élcsapatokkal, ráadásul most volt egy feladatunk is: szerettünk volna visszavágni a négygólos hazai vereségért. Ez most pontszerzésben nyilvánult meg, de ez a döntetlen sokat ért a jövőre nézve, hiszen aki látta a mérkőzést tudja, hogy ez a hazai csapatra nézve hízelgő. Uraltuk a találkozót, főleg a második félidőben, ahol egy begyakorolt figura után egyenlítettünk. A bajnokság kezdete óta közeledtünk a Szentlőrinchez, emellett pedig remek szellemben futballoztunk. Ezt meg kell őriznünk ahhoz, hogy visszahozzuk azt a Rákóczit, amely a feljutásért harcolhat.

Pichler Gábor: – Ilyen mérkőzésre számítottunk, tudtuk, hogy fizikális, masszív, párharcokra alapozó csapat a Kaposvár. Az első félidőben azt csináltuk, amiben jobbak vagyunk, ez pedig a foci. Ennek meglett az eredménye, de nem tudtuk megszerezni a második találatot, ami eldönthette volna a mérkőzést. A második félidőben, érthetetlen módon felvettük az ellenfél stílusát, gyakorlatilag csak a levegőben volt a labda, majd egy védekezési fegyelmezetlenségből, egy bedobásból gólt kaptunk. Nem tettünk eleget a győzelemért, de nincs tragédia.

Szentlőrinc–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (1–0)

Szentlőrinc, 200 néző. V.: Jakab Á. (Halmai K., Gordos Á.).

Szentlőrinc: Szmola – Miklós P., Keresztes B., Sághy, Németh M. – Hleba, Kesztyűs M. (Kiss-Szemán, a 86. percben) – Grabant (Szabó Z., a 71. percben), Múcska (Kiss K., a 78. percben), Rétyi – Novák Zs. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Gál M., Heil, Harsányi, Pusztai – Horváth B., A. Mazzonetto – Babinszky (Hampuk, a szünetben), Szederkényi, Ekker (N. Mazzonetto, a 80. percben) – Bíró D. (Mayer M., a 74. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Novák Zs. (a 35. percben), illetve Hampuk (a 76. percben).

Sárga lap: Szmola (a 61. percben), Novák Zs. (a 85. percben), illetve Babinszky (a 23. percben), Harsányi (a 37. percben), Ekker (a 42. percben), Horváth Rudolf (a 92. percben – kispadról).