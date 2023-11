A budapesti Kocsis Sándor Spotközpontban álltak színpadra a Bakó-Sas Fitnesz SE tehetségei, akik ezúttal is lenyűgözték a zsűrit.

– Az IFBB Koós Katalin Emlékversenyről fantasztikus eredményekkel tértünk haza – tudtuk meg Prukner-Sas Médeától, a Bakós-Sas Fitnesz SE vezetőjétől. – Csapatban és egyéniben nyolc arany- és öt ezüstéremmel minősítette a szakmai zsűri a produkcióinkat. A minősítő versenyen pedig hét arany- és három ezüstéremet szereztek a sportolóink, valamint számos értékes pontszerző hellyel is gazdagodtunk.

A kaposvári fitneszesek tehát ezúttal is bizonyították, hogy remek munka folyik az egyesületnél, ezt pedig az érmek mellett két különdíjjal is méltatták a szervezők, ugyanis Pető Luca és Kiss Zsófia is elismerésben részesült. Ezek az eredmények pedig nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bakó-Sas Fitnesz SE megőrizze előkelő, dobogós helyét az egyesületek közötti versenyben.

A Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei

Start kategória

Aranyérmes, 10-12 éves korosztály: Soda-Yoda (Németh-Jó A., Tömösváry Z., Erdélyi O., Bárány D., Réti F., Dobrovóczky Panna). 7-9 éves korosztály: Chino-Nacho (Bartal-Kovács Sz., Tóth E., Gschwindt L., Kondráth L., Markovics H.).

Ezüstérmes, 7-9 éves korosztály: Mary Poppins (Csatári L., Balogh D., Langer L., Láng L.).

C kategória

Aranyérmes: Langer Léna (2017), Kondráth Léna (2016), Markovics Hanna (2015), Dobrovoczky Panna (2014), Réti Fanni (2014), Andricz Sára (2010).

Ezüstérmes: Nagy Hanna (2013), Tömösváry Zorka (2016), Bárány Dóra (2014), Part Lara (2011).

B kategória

Aranyérmes: Fodor Noémi (2012), Horváth Dorka (2013).

Ezüstérmes: Péterfi Anna (2012).

6. hely: Bárány Eliza (2011).

7. hely: Pető Luca (2011), Balázs Bernadett (2012).

Artistic

Ezüstérmes: Kordély Szonja (16+).

A kategória

Ezüstérmes: Gáspár Bora (2010), Kiss Zsófia (2009).

4. hely: Ernst Anna (2010).

6. hely: Papp Liliána (2010).

Elit kategória

Aranyérmes: Bali Luca (2009).

Ezüstérmes: Sovák Réka (2011).

4. hely: Tóth Anilla Netti (2011).

Dance kategória

Aranyérmes: Say my name (Balázs B., Pető L., Péterfi A.). Kesha (Fodor N., Ernst A., Sovák R. Tóth A. N.). Magic Routine (Szabó K., Székely A., Péterfi A., Pető L., Balázs B., Fodor N., Bali L., Kordély Sz., Gáspár B., Kiss Zs., Ernst A., Kordély Sz., Tóth A. N.

Ezüstérmes: Dreamers (Fodor Z., Andricz S., Part L., Horváth D., Papp L., Bárány E.).